Только одна сборная чаще выходила в финал ЧМ, чем Аргентина

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира-2026, победив Англию со счетом 2:1.

Для «альбиселесте» это будет седьмой финальный матч ЧМ в истории.

Ранее аргентинцы доходили до решающей игры турнира в 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 и 2022 годах.

Столько же финалов чемпионата мира в активе Бразилии (1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998, 2002).

Чаще в финальный матч ЧМ пробивалась только сборная Германии – восемь раз.

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