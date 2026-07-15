Стало известно, сколько денег россияне потратили на пиво во время ЧМ-2026

Эксперты подсчитали, сколько жители России выпили пива после старта чемпионата мира-2026.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».
- Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.
Как сообщает Shot, россияне уже потратили на пиво 121,7 миллиарда рублей, выпив 681,7 миллиона литров пенного напитка.
Результат ЧМ-2026 уже превзошел предыдущий рекордный показатель, зафиксированный во время Евро-2024. Тогда пива выпили на 19% меньше.
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Источник: Shot