Канчельскис прокомментировал поражение Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины.

Аргентинцы одержали волевую победу со счетом 2:1, уступая до 85-й минуты.

Ассистентский дубль оформил 39-летний Лионель Месси.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеообзор полуфинала можно посмотреть здесь.

Аргентина поборется за трофей с Испанией 19 июля в 22:00 по московскому времени.

«Англия стала играть на удержание счeта, хотя это неправильно. Им не нужно было садиться в оборону. Следовало сделать какие-нибудь замены.

В целом игра была хорошей – много борьбы, никто не хотел проигрывать. Чем-то напомнила мне матчи «Селтик» – «Рейнджерс».

Англичанам где-то не повезло, Аргентина дотерпела. Хотя я думал, что дело дойдeт до пенальти.

Месси был очень хорош. Даже если он находился далеко от ворот, возле него всегда были игроки – он отвлекал их внимание. В 39 лет играть на таком уровне – это здорово», – сказал Канчельскис.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе