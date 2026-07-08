Канчельскис объяснил, почему Аргентина победила Египет, уступая 0:2 до 79-й минуты

Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от противостояния между сборными Аргентины и Египта в 1/8 финала ЧМ-2026.

Аргентинцы проигрывали 0:2 до 79-й минуты, но в итоге победили 3:2.

39-летний Лионель Месси оформил 1+1 после нереализованного пенальти в 1-м тайме.

Аргентина вышла в 1/4 финала чемпионата мира, где встретится со Швейцарией.

«Аргентинцы молодцы, что вытащили игру. Сборная Египта сама виновата – сделала неправильные замены. Она уже поверила в свою победу – 2:0 – не каждой команде удается забивать два гола Аргентине.

Но Аргентина играла до конца и забила три. Хороший матч, интересно было смотреть. Можно поздравить Аргентину с выходом в 1/4 финала», – сказал Канчельскис.

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