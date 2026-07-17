Названы судьи на финал ЧМ-2026

Главным судьей финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина назначен Славко Винчич из Словении
Ассистентами 46-летнего арбитра будут его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.
Резервный судья – Адхам Махадме, резервный помощник – Мохаммад Аль‑Калаф (оба – Иордания).
- Финал пройдет 19 июля в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде на стадионе «Метлайф», который на время ЧМ называется «Нью-Йорк/Нью-Джерси», и начнется в 22:00 мск.
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Ранее на ЧМ-2026 Винчич отсудил матчи Бразилия – Марокко и Иордания – Алжир на групповом этапе и Мексика – Эквадор в 1/16 финала.
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Источник: страница FIFA в соцсети X