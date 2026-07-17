Мостовой призвал игрока сборной России уехать в Саудовскую Аравию

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я думаю, что лучше будет поехать ему в Саудовскую Аравию. Заработать? Ну конечно, как это сделал Сперцян и большинство европейских звeзд, которые наигрались, навыигрывали всего и поехали туда отдыхать, курить и зарабатывать там в 10 раз больше.

Сейчас такое золотое время… Головину 29 лет, долго во Франции играет. Поехал в Саудовскую Аравию на три года и заработал себе на всю оставшуюся жизнь», – сказал Мостовой.