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  • Мостовой призвал игрока сборной России уехать в Саудовскую Аравию

Мостовой призвал игрока сборной России уехать в Саудовскую Аравию

17 июля, 09:36
2

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Я думаю, что лучше будет поехать ему в Саудовскую Аравию. Заработать? Ну конечно, как это сделал Сперцян и большинство европейских звeзд, которые наигрались, навыигрывали всего и поехали туда отдыхать, курить и зарабатывать там в 10 раз больше.

Сейчас такое золотое время… Головину 29 лет, долго во Франции играет. Поехал в Саудовскую Аравию на три года и заработал себе на всю оставшуюся жизнь», – сказал Мостовой.

  • 30-летний Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
  • Срок его контракта с монегасками рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 18 миллионов евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Мостовой Александр
Комментарии (2)
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olegakhrushev
1784272790
Когда-то писали, что в телегах один обман по прогнозам на спорт. Есть сайт отличный и проверенный. Матч ТВ о них говорил. В любом поиске ищем «бронзовый прогноз купить». До победы играют. Гарантии. КФ отличные.
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Интерес
1784273175
А сам Мостовой вынужден подбирать крохи, которые ему бросают околоспортивные СМИ."Так проходит мирская слава!"
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