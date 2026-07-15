Гурцкая раскрыл, почему Сперцян перешел в «Аль-Ахли» вместо «Комо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что у экс-капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна был личный разговор с тренером «Комо» Сеском Фабрегасом.

Вариант с трансфером в итальянский клуб сорвался из-за выкупа Нико Паса у «Реала» за 60 миллионов евро.

«У Сперцяна был видеозвонок с Фабрегасом. Не сказать, что был какой-то конкретный разговор – они даже не говорили о зарплате. Они говорили о возможном переходе «Комо» в случае ухода Нико Паса.

Если бы у Сперцяна появился «Комо» с Лигой чемпионов, может быть, он соблазнился, хотя между «Аль-Ахли» и «Комо» были несоизмеримые деньги.

Но в итоге Пас остался, а разговор так и остался разговором. Только после того, как «Комо» отвалился, Эдуард окончательно принял решение о переходе в Саудовскую Аравию.

Я считаю, что это хорошая история. Это большой чемпионат», – сказал Гурцкая.