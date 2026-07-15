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  • Гурцкая раскрыл, почему Сперцян перешел в «Аль-Ахли» вместо «Комо»

Гурцкая раскрыл, почему Сперцян перешел в «Аль-Ахли» вместо «Комо»

Сегодня, 16:00
3

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что у экс-капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна был личный разговор с тренером «Комо» Сеском Фабрегасом.

Вариант с трансфером в итальянский клуб сорвался из-за выкупа Нико Паса у «Реала» за 60 миллионов евро.

«У Сперцяна был видеозвонок с Фабрегасом. Не сказать, что был какой-то конкретный разговор – они даже не говорили о зарплате. Они говорили о возможном переходе «Комо» в случае ухода Нико Паса.

Если бы у Сперцяна появился «Комо» с Лигой чемпионов, может быть, он соблазнился, хотя между «Аль-Ахли» и «Комо» были несоизмеримые деньги.

Но в итоге Пас остался, а разговор так и остался разговором. Только после того, как «Комо» отвалился, Эдуард окончательно принял решение о переходе в Саудовскую Аравию.

Я считаю, что это хорошая история. Это большой чемпионат», – сказал Гурцкая.

  • Предположительно, «Аль-Ахли» заплатил за него 25 миллионов долларов.
  • Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
  • 26-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».

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Источник: «Это футбол, брат!»
Италия. Серия А Саудовская Аравия. Премьер-лига Комо Аль-Ахли Сперцян Эдуард Фабрегас Сеск Гурцкая Тимур
Комментарии (3)
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АЛЕКС 58
1784122429
Как саудиты относятся к провокаторам?
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andrei-sarap-yandex
1784123724
ДЕНЬГИ решают ВСЁ....СЕМЬЯ прежде всего.....не как ТИКНИЗЯН в ЗЕНИТ не хотел за большие деньги а потом клуб сплавил его за копейки
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Artemka444
1784134469
****** за бабками он поехал
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