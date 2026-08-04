Тысячи людей пришли на похороны Барези в Милане

Сегодня прошла церемония прощания с бывшим капитаном «Милана» Франко Барези.

Экс-защитник сборной Италии умер в прошлую пятницу, 31 июля, в 66-летнем возрасте.

На его похороны пришли тысячи людей – футболисты, тренеры, функционеры и простые болельщики.

Траурная церемония прошла в миланской базилике Сант-Амброджо. Там находились действующие игроки «Милана» Кристиан Пулишич и Сантьяго Хименес (они травмированы и не уехали на сбор), а также Роберто Баджо, Дида, Кларенс Зеедорф, Массимо Амброзини, Анджело Коломбо, Марко ван Бастен, Роберто Донадони, Паоло Мальдини, Мауро Тассотти, Деметрио Альбертини, Алессандро Костакурта, Клаудио Раньери и другие.