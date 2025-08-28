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Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Команды
Порту
Сантьяго Хименес
€ 18 млн
Сантьяго Хименес
Порту
18 апреля 2001 (25), Буэнос-Айрес
#29 | Нападающий
183 см
Мексика
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Трансферы
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
«Милан» и «Рома» обсуждают обмен форвардами
2025.08.28 16:16
1
Хименес повторил достижение 51-летней давности в ЛЧ
2025.02.18 21:47
2
Хименес забил «Фейеноорду» на 1-й минуте – он перешел из этого клуба в «Милан» 2 недели назад
2025.02.18 20:55
Серия А. «Милан» победил дома «Верону» (1:0) благодаря голу Хименеса
2025.02.16 00:44
«Милан» провел 8 трансферов за день
2025.02.04 12:07
Фото
«Милан» купил за 35 миллионов форварда, которого пытался подписать «Спартак»
2025.02.03 17:18
8
«Милан» сделал новое предложение по Хименесу
2025.01.31 11:30
«Милан» сделает первое официальное предложение по Хименесу
2025.01.24 13:16
«Фейеноорд» озвучил «Милану» цену на Хименеса
2025.01.21 17:17
1
«Милан» отказался от Рэшфорда и рассмотрит несколько кандидатов на замену
2025.01.20 17:25
В «Фейеноорде» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к Хименесу
2024.10.17 11:27
1
Спортивный директор «Спартака» удивился числу отказов иностранных игроков ехать в Россию
2024.10.17 10:18
3
Виллиан Жозе мог перейти в ЦСКА вместо «Спартака»
2024.10.16 12:48
3
В «Спартаке» высказались об интересе к Виллиану Жозе, Хименесу и Джанаеву
2024.06.26 20:42
2
40-миллионый форвард ответил на предложение «Спартака»
2024.06.23 23:28
16
«Спартак» сделал предложение форварду стоимостью 40 миллионов
2024.06.23 10:36
35
«Милан» ищет замену для Жиру – в шорт-листе пять форвардов
2024.04.24 20:27
Самые дорогие футболисты, выступающие вне топ-5 лиг Европы
2024.04.05 23:50
«Арсенал» рассматривает 10 форвардов
2024.03.28 21:25
2
Известна сумма, которую «Наполи» хочет получить за Осимхена
2024.03.24 21:19
2
«Наполи» нашел замену для Осимхена в Нидерландах
2024.03.19 18:33
1
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2023.12.19 15:50
Раскрыты планы «Челси» на зимнее трансферное окно
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