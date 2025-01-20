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    • «Милан» отказался от Рэшфорда и рассмотрит несколько кандидатов на замену

    «Милан» отказался от Рэшфорда и рассмотрит несколько кандидатов на замену

    «Милан» признал неудачу в попытках подписать вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда и рассматривает альтернативные варианты.

    Предпочтительным кандидатом считается Жоау Феликс из «Челси». Однако игроки «МЮ» также интересны миланцам из-за готовности манкунианцев заключить сделки в этом месяце.

    В частности «россонери» рассмотрят аренду Джошуа Зиркзее или Расмуса Хойлунда. «Манчестер Юнайтед» необходимо подписать еще одного нападающего, прежде чем позволить кому-то из них уйти. Кроме того, в этих игроках также заинтересован «Ювентус».

    Один из молодых нападающих может покинуть «МЮ» в этом месяце, даже если Рэшфорд найдет себе новый клуб.

    «Милан» также присматривается к 23-летнему форварду «Фейеноорда» и сборной Мексики Сантьяго Хименесу. Ему могут приобрести, если красно-черных в январе покинет защитник Фикайо Томори, которого также связывают с «Ювентусом».

    • 27-летний Рэшфорд провел в этом сезоне за «МЮ» 24 матча (7 голов, 3 передачи), 23-летний Зиркзее – 31 (4, 3), 21-летний Хойлунд – 26 (7, 1).
    • 25-летний Феликс сыграл в текущем сезоне в 19 встречах за «Челси», отметился 7 забитыми мячами и 2 ассистами.
    • 27-летний Томори принял участие в 20 матчах «Милана» в сезоне-2024/25 и не отметился результативными действиями.
    • 23-летний Хименес в текущем сезоне сыграл в 17 поединках «Фейеноорда», забил 13 голов, отдал 3 результативных передачи.

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    Источник: ESPN

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    20.01.2025 17:25
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