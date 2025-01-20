«Милан» отказался от Рэшфорда и рассмотрит несколько кандидатов на замену

«Милан» признал неудачу в попытках подписать вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда и рассматривает альтернативные варианты.
Предпочтительным кандидатом считается Жоау Феликс из «Челси». Однако игроки «МЮ» также интересны миланцам из-за готовности манкунианцев заключить сделки в этом месяце.
В частности «россонери» рассмотрят аренду Джошуа Зиркзее или Расмуса Хойлунда. «Манчестер Юнайтед» необходимо подписать еще одного нападающего, прежде чем позволить кому-то из них уйти. Кроме того, в этих игроках также заинтересован «Ювентус».
Один из молодых нападающих может покинуть «МЮ» в этом месяце, даже если Рэшфорд найдет себе новый клуб.
«Милан» также присматривается к 23-летнему форварду «Фейеноорда» и сборной Мексики Сантьяго Хименесу. Ему могут приобрести, если красно-черных в январе покинет защитник Фикайо Томори, которого также связывают с «Ювентусом».
- 27-летний Рэшфорд провел в этом сезоне за «МЮ» 24 матча (7 голов, 3 передачи), 23-летний Зиркзее – 31 (4, 3), 21-летний Хойлунд – 26 (7, 1).
- 25-летний Феликс сыграл в текущем сезоне в 19 встречах за «Челси», отметился 7 забитыми мячами и 2 ассистами.
- 27-летний Томори принял участие в 20 матчах «Милана» в сезоне-2024/25 и не отметился результативными действиями.
- 23-летний Хименес в текущем сезоне сыграл в 17 поединках «Фейеноорда», забил 13 голов, отдал 3 результативных передачи.