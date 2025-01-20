«Милан» отказался от Рэшфорда и рассмотрит несколько кандидатов на замену

«Милан» признал неудачу в попытках подписать вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда и рассматривает альтернативные варианты.

Предпочтительным кандидатом считается Жоау Феликс из «Челси». Однако игроки «МЮ» также интересны миланцам из-за готовности манкунианцев заключить сделки в этом месяце.

В частности «россонери» рассмотрят аренду Джошуа Зиркзее или Расмуса Хойлунда. «Манчестер Юнайтед» необходимо подписать еще одного нападающего, прежде чем позволить кому-то из них уйти. Кроме того, в этих игроках также заинтересован «Ювентус».

Один из молодых нападающих может покинуть «МЮ» в этом месяце, даже если Рэшфорд найдет себе новый клуб.

«Милан» также присматривается к 23-летнему форварду «Фейеноорда» и сборной Мексики Сантьяго Хименесу. Ему могут приобрести, если красно-черных в январе покинет защитник Фикайо Томори, которого также связывают с «Ювентусом».