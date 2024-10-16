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    Виллиан Жозе мог перейти в ЦСКА вместо «Спартака»

    Нападающий Виллиан Жозе год назад мог перейти в ЦСКА. Тогда, по данным «Чемпионата», красно-синим предлагали купить бразильца, но они отказались, посчитав, что форвард не усилит команду.

    Трансфер Виллиана Жозе в «Спартак» в этом году был личной инициативой спортивного директора клуба Томаша Амарала. Он был осуществлен после того, как подписать Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда» оказалось невозможно. Португалец гордился переходом бразильца и считал, что ему удалось привезти качественного игрока за небольшие деньги.

    Позже стало известно, что у новичка красно-белых есть проблемы с лишним весом, он занимался индивидуально на велотренажере.

    Амарал провел много разговоров с Виллианом о его плохой форме, потому что чувствует ответственность за свое решение.

    • Сообщается также, что «Спартаку» в конце летнего трансферного окна предложили вариант с Саулем Гуарирапой из-за того, что Жозе не устраивал главного тренера Деяна Станковича. Амарал заблокировал этот переход и венесуэлец перешел на правах аренды в ЦСКА.
    • 1 июля «Спартак» купил 32-летнего Виллиана Жозе у «Бетиса». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
    • Бразилец провел за красно-белых 9 матчей, забил 1 гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии (6)
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    bset
    1729072220
    Гуарирапа мог перейти в Спартак, но перешел в ЦСКА Виллиан Жозе мог перейти в ЦСКА, но перешел в Спартак Журналюха мог пойти на***, но пошел в журналистику
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    Борис34684
    1729074174
    Хорошо, что не перешёл, Гуарирапа молодой и куда перспективнее.
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    NewLife
    1729074644
    Когда же у этой желтой прессы свечки кончатся ?
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    ilich55
    1729075796
    Кони правильно сделали, что отказались. Это хряки думают, что бразилец, забив случайно со штрафного гол, - усилил команду.
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729076474
    А ведь мог продолжить свою футбольную карьеру. Ан нет, вляпался! Гыгыгы
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