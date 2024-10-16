Виллиан Жозе мог перейти в ЦСКА вместо «Спартака»

Нападающий Виллиан Жозе год назад мог перейти в ЦСКА. Тогда, по данным «Чемпионата», красно-синим предлагали купить бразильца, но они отказались, посчитав, что форвард не усилит команду.
Трансфер Виллиана Жозе в «Спартак» в этом году был личной инициативой спортивного директора клуба Томаша Амарала. Он был осуществлен после того, как подписать Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда» оказалось невозможно. Португалец гордился переходом бразильца и считал, что ему удалось привезти качественного игрока за небольшие деньги.
Позже стало известно, что у новичка красно-белых есть проблемы с лишним весом, он занимался индивидуально на велотренажере.
Амарал провел много разговоров с Виллианом о его плохой форме, потому что чувствует ответственность за свое решение.
- Сообщается также, что «Спартаку» в конце летнего трансферного окна предложили вариант с Саулем Гуарирапой из-за того, что Жозе не устраивал главного тренера Деяна Станковича. Амарал заблокировал этот переход и венесуэлец перешел на правах аренды в ЦСКА.
- 1 июля «Спартак» купил 32-летнего Виллиана Жозе у «Бетиса». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
- Бразилец провел за красно-белых 9 матчей, забил 1 гол.