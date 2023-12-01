Известен футболист, лучше всех в мире использующий голевые моменты

Ранжирование происходило на основании индекса, рассчитанного путем умножения числа голов, забитых в чемпионате в пересчете на 90 минут, на коэффициент реализации ударов. Результат корректировался в зависимости от спортивного уровня сыгранных матчей.

Ранжирование происходило на основании индекса, рассчитанного путем умножения числа голов, забитых в чемпионате в пересчете на 90 минут, на коэффициент реализации ударов. Результат корректировался в зависимости от спортивного уровня сыгранных матчей.