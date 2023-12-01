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    • Известен футболист, лучше всех в мире использующий голевые моменты

    Известен футболист, лучше всех в мире использующий голевые моменты

    Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг футболистов, наиболее эффективно действующих в атаке. Его возглавил форвард «Баварии» Гарри Кейн. В первую десятку также попал Матео Кассьерра из «Зенита».

    Топ-10 рейтинга выглядит так:

    1. Гарри Кейн («Бавария») (1,57 гола в пересчете на 90 минут, реализация – 37%, общий индекс – 0,533).

    2. Сантьяго Хименес («Фейеноорд») (1,4/33%/0,361).

    3. Джуд Беллингем («Реал») (0,98/37%/0,355).

    4. Симон Банза («Брага») (1,23/36%/0,355).

    5. Лаутаро Мартинес («Интер») (1,11/33%/0,341).

    6. Оливье Жиру («Милан») (0,85/41%/0,325).

    7. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») (1,14/29%/0,314).

    8. Матео Кассьерра («Зенит») (0,97/40%/0,311).

    9. Вангелис Павлидис («АЗ Алкмаар») (1,23/31%/0,292).

    10. Килиан Мбаппе («ПСЖ») (1,3/26%/0,289).

    • Ранжирование происходило на основании индекса, рассчитанного путем умножения числа голов, забитых в чемпионате в пересчете на 90 минут, на коэффициент реализации ударов. Результат корректировался в зависимости от спортивного уровня сыгранных матчей.
    • Учитывались только игроки, которые провели в чемпионате не менее 720 минут в составе одной команды в текущем сезоне.

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    Источник: Официальный сайт CIES

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    01.12.2023 13:17
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