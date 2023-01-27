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Бразилия. Серия А
Команды
Атлетико Минейро
Матео Кассьерра
€ 8 млн
Матео Кассьерра
Атлетико Минейро
13 апреля 1997 (29)
#9 | Нападающий
186 см
Колумбия
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Форвард «Зенита» не попадет в состав сборной на ЧМ-2026, Кордоба поедет на турнир
12 мая
2
Видео
В Бразилии трех экс-зенитовцев удалили в одном матче
9 марта
4
Видео
Халк сделал хет-трик, забив один из голов с 30 метров
15 февраля
6
Названа точная сумма, которую «Зенит» получил за Жерсона и Кассьерру
31 января
8
Трансферы бразильцев в «Зените» сравнили с явлением природы
27 января
23
Подробности платежей «Зенита» по трансферам Кассьерры и Джона Джона
25 января
10
Болельщики «Зенита» отреагировали на уход Кассьерры
24 января
1
Прощальный пост Кассьерры по случаю ухода из «Зенита»
24 января
7
Видео
«Зенит» обратился к ушедшему Кассьерре
24 января
6
Жена Дугласа Сантоса повлияла на трансфер Кассьерры из «Зенита»
24 января
Фото
Кассьерру представили в новом клубе
23 января
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
23 января
12
Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»
23 января
2
Пономарев – о «Зените»: «Надо сушить лапки»
20 января
17
Раскрыта сумма трансфера Кассьерры из «Зенита» в «Атлетико Минейро»
19 января
11
Новая информация об уходе Кассьерры из «Зенита»
19 января
6
Фанаты «Зенита» отреагировали на уход Кассьерры
19 января
13
Кассьерра покидает «Зенит»
17 января
18
Еще один клуб включился в борьбу за Кассьерру из «Зенита»
15 января
Назван клуб, сделавший «Зениту» предложение по Кассьерре
15 января
Семак объяснил отсутствие Вендела и Кассьерры на сборе «Зенита»
15 января
7
«Зенит» получил предложение по Кассьерре
5 января
2
Мексиканский клуб вернулся к варианту с покупкой игрока «Зенита»
2025.12.21 18:51
Известна сумма, которую «Зенит» хочет получить от саудовских клубов за Кассьерру
2025.12.08 20:15
2
Семшов назвал игроков «Зенита», которые не соответствуют уровню клуба
2025.12.02 14:44
2
«Зенит» принял решение по Соболеву
2025.11.25 15:55
25
Семак оценил состояние травмированных игроков «Зенита»
2025.11.16 16:37
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Мексиканский клуб потерял интерес к покупке игрока «Зенита»
2025.11.14 20:47
Два игрока «Зенита» точно не сыграют с «Динамо»
2025.10.24 11:41
1
Кассьерра не будет тренироваться с основой «Зенита» ближайший месяц
2025.10.21 11:51
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