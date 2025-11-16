Семак оценил состояние травмированных игроков «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог товарищеского матча с «Зенитом‑2» (4:2) и оценил состояние ряда игроков.

– Когда у нас есть возможность, играем со второй командой, смотрим на молодых ребят. Для тех, кто остается в период вызова игроков в национальные сборные, это хороший способ поддерживать игровой ритм. Поэтому, на мой взгляд, мы провели хороший матч.

– Что скажете об уровне сопротивления «Зенита‑2»?

– Хорошая интенсивность, хороший уровень сопротивления, ребята хорошо двигаются. И по единоборствам, и по игре достаточно много моментов. Они неуступчивые. Думаю, это хорошая возможность поддерживать игровой тонус.

– Матч проходил в формате два тайма по 40 минут – с чем это связано?

– Во‑первых, поля сейчас становятся тяжелее, а это дополнительная нагрузка на мышцы. Плюс, к таким матчам никто специально не готовится – варьируем время для того, чтобы игроки получили определенную нагрузку. У нас было два‑три дня достаточно интенсивной тренировочной работы, поэтому на сегодняшний день этого было более чем достаточно.

– В первом тайме играл Арсен Адамов. Как вы оцените его состояние и возможность принять участие в следующем официальном матче «Зенита»?

– Я надеюсь, что он будет готовиться к игре с «Пари НН». Арсен пропустил часть тренировочной работы из‑за травмы, и сейчас ему нужно набирать и функциональное состояние, и игровой тонус. Поэтому для него это была хорошая возможность потихоньку подходить к составу и набирать хорошую форму.

– Как проходит восстановление других футболистов?

– Ждем следующую неделю. Нино получил повреждение в последнем матче. Посмотрим, насколько он будет готов. Лусиано, Кассьерра – это те игроки, которые вот‑вот должны присоединиться к команде. Надеюсь, что так и будет.