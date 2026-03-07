Примера. «Реал» в день рождения вырвал гостевую победу над «Сельтой» (2:1) на 94-й минуте

«Реал» в 27-м туре чемпионата Испании по футболу победил на выезде «Сельту». Команды обменялись голами в первые 25 минут встречи. У гостей забил французский защитник Орельен Чуамени. У «Сельты» отличился Борха Иглесиас.
Затем на 90+4 минуте решающий гол забил Федерико Вальверде.
Матч с «Сельтой» прошел в день рождения «Реала». Самому титулованному клубу Лиги чемпионов исполнилось 124 года.
«Реал» на одно очко отстает от лидирующей «Барселоны», но у нее матч в запасе. «Сельта» занимает шестую строчку.
У «Сельты» теперь два поражения в последних девяти матчах.
«Сельта» не побеждает «Реал» дома с 2014 года.
Испания. Примера. 27 тур
Сельта - Реал - 1:2 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - О. Чуамени, 11; 1:1 - Б. Иглесиас, 25; 1:2 - Ф. Вальверде, 90+4.
Источник: «Бомбардир»