Примера. «Реал» в день рождения вырвал гостевую победу над «Сельтой» (2:1) на 94-й минуте

«Реал» в 27-м туре чемпионата Испании по футболу победил на выезде «Сельту». Команды обменялись голами в первые 25 минут встречи. У гостей забил французский защитник Орельен Чуамени. У «Сельты» отличился Борха Иглесиас.

Затем на 90+4 минуте решающий гол забил Федерико Вальверде.

Матч с «Сельтой» прошел в день рождения «Реала». Самому титулованному клубу Лиги чемпионов исполнилось 124 года.

«Реал» на одно очко отстает от лидирующей «Барселоны», но у нее матч в запасе. «Сельта» занимает шестую строчку.

У «Сельты» теперь два поражения в последних девяти матчах.

«Сельта» не побеждает «Реал» дома с 2014 года.