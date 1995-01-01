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    Испания. Примера - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Реал 23 18 4 1 48:15 +33 58
    2. Жирона 23 17 5 1 52:25 +27 56
    3. Барселона 23 15 5 3 47:30 +17 50
    4. Атлетико М 23 15 3 5 45:25 +20 48
    5. Атлетик Б 23 13 6 4 42:21 +21 45
    6. Бетис 24 9 11 4 28:25 +3 38
    7. Реал Сосьедад 23 9 10 4 32:21 +11 37
    8. Валенсия 23 10 5 8 28:27 +1 35
    9. Лас-Пальмас 23 9 5 9 23:20 +3 32
    10. Хетафе 23 7 9 7 29:31 -2 30
    11. Осасуна 23 7 5 11 26:36 -10 26
    12. Алавес 23 7 5 11 23:30 -7 26
    13. Райо Вальекано 23 5 9 9 20:30 -10 24
    14. Вильярреал 23 6 6 11 33:45 -12 24
    15. Мальорка 23 3 11 9 19:30 -11 20
    16. Сельта 23 4 8 11 24:32 -8 20
    17. Севилья 23 4 8 11 29:37 -8 20
    18. Кадис 24 2 11 11 15:32 -17 17
    19. Гранада 23 2 6 15 23:45 -22 12
    20. Альмерия 23 0 6 17 22:51 -29 6
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Атлетико М 12 11 1 0 27:12 +15 34
    2. Реал 11 9 2 0 26:7 +19 29
    3. Атлетик Б 12 9 2 1 31:12 +19 29
    4. Жирона 12 9 2 1 30:14 +16 29
    5. Барселона 12 9 0 3 25:16 +9 27
    6. Валенсия 11 7 2 2 15:6 +9 23
    7. Бетис 12 6 5 1 16:9 +7 23
    8. Хетафе 11 6 3 2 11:8 +3 21
    9. Реал Сосьедад 11 5 5 1 18:11 +7 20
    10. Лас-Пальмас 11 5 3 3 14:9 +5 18
    11. Алавес 11 5 1 5 12:14 -2 16
    12. Осасуна 12 4 3 5 12:17 -5 15
    13. Мальорка 11 2 7 2 9:9 0 13
    14. Вильярреал 12 3 3 6 18:22 -4 12
    15. Кадис 12 2 6 4 9:14 -5 12
    16. Севилья 12 2 5 5 16:19 -3 11
    17. Гранада 12 2 5 5 15:21 -6 11
    18. Сельта 12 2 4 6 8:15 -7 10
    19. Райо Вальекано 11 1 5 5 10:20 -10 8
    20. Альмерия 11 0 5 6 10:21 -11 5
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Реал 12 9 2 1 22:8 +14 29
    2. Жирона 11 8 3 0 22:11 +11 27
    3. Барселона 11 6 5 0 22:14 +8 23
    4. Реал Сосьедад 12 4 5 3 14:10 +4 17
    5. Атлетик Б 11 4 4 3 11:9 +2 16
    6. Райо Вальекано 12 4 4 4 10:10 0 16
    7. Бетис 12 3 6 3 12:16 -4 15
    8. Атлетико М 11 4 2 5 18:13 +5 14
    9. Лас-Пальмас 12 4 2 6 9:11 -2 14
    10. Валенсия 12 3 3 6 13:21 -8 12
    11. Вильярреал 11 3 3 5 15:23 -8 12
    12. Осасуна 11 3 2 6 14:19 -5 11
    13. Сельта 11 2 4 5 16:17 -1 10
    14. Алавес 12 2 4 6 11:16 -5 10
    15. Севилья 11 2 3 6 13:18 -5 9
    16. Хетафе 12 1 6 5 18:23 -5 9
    17. Мальорка 12 1 4 7 10:21 -11 7
    18. Кадис 12 0 5 7 6:18 -12 5
    19. Гранада 11 0 1 10 8:24 -16 1
    20. Альмерия 12 0 1 11 12:30 -18 1
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