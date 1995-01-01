Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|23
|18
|4
|1
|48:15
|+33
|58
|2.
|Жирона
|23
|17
|5
|1
|52:25
|+27
|56
|3.
|Барселона
|23
|15
|5
|3
|47:30
|+17
|50
|4.
|Атлетико М
|23
|15
|3
|5
|45:25
|+20
|48
|5.
|Атлетик Б
|23
|13
|6
|4
|42:21
|+21
|45
|6.
|Бетис
|24
|9
|11
|4
|28:25
|+3
|38
|7.
|Реал Сосьедад
|23
|9
|10
|4
|32:21
|+11
|37
|8.
|Валенсия
|23
|10
|5
|8
|28:27
|+1
|35
|9.
|Лас-Пальмас
|23
|9
|5
|9
|23:20
|+3
|32
|10.
|Хетафе
|23
|7
|9
|7
|29:31
|-2
|30
|11.
|Осасуна
|23
|7
|5
|11
|26:36
|-10
|26
|12.
|Алавес
|23
|7
|5
|11
|23:30
|-7
|26
|13.
|Райо Вальекано
|23
|5
|9
|9
|20:30
|-10
|24
|14.
|Вильярреал
|23
|6
|6
|11
|33:45
|-12
|24
|15.
|Мальорка
|23
|3
|11
|9
|19:30
|-11
|20
|16.
|Сельта
|23
|4
|8
|11
|24:32
|-8
|20
|17.
|Севилья
|23
|4
|8
|11
|29:37
|-8
|20
|18.
|Кадис
|24
|2
|11
|11
|15:32
|-17
|17
|19.
|Гранада
|23
|2
|6
|15
|23:45
|-22
|12
|20.
|Альмерия
|23
|0
|6
|17
|22:51
|-29
|6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетико М
|12
|11
|1
|0
|27:12
|+15
|34
|2.
|Реал
|11
|9
|2
|0
|26:7
|+19
|29
|3.
|Атлетик Б
|12
|9
|2
|1
|31:12
|+19
|29
|4.
|Жирона
|12
|9
|2
|1
|30:14
|+16
|29
|5.
|Барселона
|12
|9
|0
|3
|25:16
|+9
|27
|6.
|Валенсия
|11
|7
|2
|2
|15:6
|+9
|23
|7.
|Бетис
|12
|6
|5
|1
|16:9
|+7
|23
|8.
|Хетафе
|11
|6
|3
|2
|11:8
|+3
|21
|9.
|Реал Сосьедад
|11
|5
|5
|1
|18:11
|+7
|20
|10.
|Лас-Пальмас
|11
|5
|3
|3
|14:9
|+5
|18
|11.
|Алавес
|11
|5
|1
|5
|12:14
|-2
|16
|12.
|Осасуна
|12
|4
|3
|5
|12:17
|-5
|15
|13.
|Мальорка
|11
|2
|7
|2
|9:9
|0
|13
|14.
|Вильярреал
|12
|3
|3
|6
|18:22
|-4
|12
|15.
|Кадис
|12
|2
|6
|4
|9:14
|-5
|12
|16.
|Севилья
|12
|2
|5
|5
|16:19
|-3
|11
|17.
|Гранада
|12
|2
|5
|5
|15:21
|-6
|11
|18.
|Сельта
|12
|2
|4
|6
|8:15
|-7
|10
|19.
|Райо Вальекано
|11
|1
|5
|5
|10:20
|-10
|8
|20.
|Альмерия
|11
|0
|5
|6
|10:21
|-11
|5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|12
|9
|2
|1
|22:8
|+14
|29
|2.
|Жирона
|11
|8
|3
|0
|22:11
|+11
|27
|3.
|Барселона
|11
|6
|5
|0
|22:14
|+8
|23
|4.
|Реал Сосьедад
|12
|4
|5
|3
|14:10
|+4
|17
|5.
|Атлетик Б
|11
|4
|4
|3
|11:9
|+2
|16
|6.
|Райо Вальекано
|12
|4
|4
|4
|10:10
|0
|16
|7.
|Бетис
|12
|3
|6
|3
|12:16
|-4
|15
|8.
|Атлетико М
|11
|4
|2
|5
|18:13
|+5
|14
|9.
|Лас-Пальмас
|12
|4
|2
|6
|9:11
|-2
|14
|10.
|Валенсия
|12
|3
|3
|6
|13:21
|-8
|12
|11.
|Вильярреал
|11
|3
|3
|5
|15:23
|-8
|12
|12.
|Осасуна
|11
|3
|2
|6
|14:19
|-5
|11
|13.
|Сельта
|11
|2
|4
|5
|16:17
|-1
|10
|14.
|Алавес
|12
|2
|4
|6
|11:16
|-5
|10
|15.
|Севилья
|11
|2
|3
|6
|13:18
|-5
|9
|16.
|Хетафе
|12
|1
|6
|5
|18:23
|-5
|9
|17.
|Мальорка
|12
|1
|4
|7
|10:21
|-11
|7
|18.
|Кадис
|12
|0
|5
|7
|6:18
|-12
|5
|19.
|Гранада
|11
|0
|1
|10
|8:24
|-16
|1
|20.
|Альмерия
|12
|0
|1
|11
|12:30
|-18
|1