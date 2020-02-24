- 24 февраля 2020
- 23:45 Американский актер Клуни может купить «Малагу» 9
- 20 февраля 2020
- 14:53 Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл «Малаге», Фернандеш не забил пенальти 21
- 23 января 2020
- 23:10 AS: «Реал» договорился о трансфере Уго Вальехо из «Малаги» 2
- 12 января 2020
- 01:30 «В связи с нанесением ущерба клубу». «Малага» уволила дель Амо за видео с демонстрацией полового органа
- 7 января 2020
- 23:53 «Малага» отстранила от работы главного тренера. В интернет попало интимное видео с его участием 4
- 9 октября 2019
- 07:46 «Малага» из-за нехватки игроков попросила перенести матч Сегунды с «Кадисом» 1
- 11 января 2019
- 08:32 Фото «Реал» подписал 17-летнего защитника «Малаги»
- 10 января 2019
- 17:37 Фото Бывший форвард «Кубани» Селезнев стал игроком «Малаги» 2
- 6 января 2019
- 07:14 Селезнев прибыл в Малагу для подписания контракта с клубом Сегунды 2
- 19 декабря 2018
- 14:12 Экс-форвард «Кубани» Селезнев может перейти в «Малагу» 1
- 25 ноября 2018
- 20:47 Football Leaks: офицер допинг-контроля не разрешал Рамосу принимать душ перед прохождением теста 8
- 1 ноября 2018
- 20:05 Tuttosport открыл онлайн-голосование Golden Boy-2018. В окончательном списке 20 игроков 3
- 21 сентября 2018
- 07:43 Очоа: «Хочу вернуться в Примеру» 2
- 26 июля 2018
- 11:13 Фото Экс-форвард «Рубина» Лестьенн перешел в «Стандард» свободным агентом 1
- 19 мая 2018
- 21:23 Примера. «Севилья» победила «Алавес». «Сельта» обыграла «Леванте», в матче забито шесть мячей
- 6 мая 2018
- 19:05 Примера. «Атлетико» проиграл «Эспаньолу», «Алавес» разгромил «Малагу»
- 1 мая 2018
- 06:15 «Бетис» обеспечил себе участие в Лиге Европы 1
- 30 апреля 2018
- 23:53 Примера. «Бетис» обыграл худшую команду турнира
- 22 апреля 2018
- 21:19 Примера. «Алавес» разгромил» «Лас-Пальмас», «Реал Сосьедад» проиграл «Малаге»
- 20 апреля 2018
- 08:33 «Леванте», отправивший «Малагу» в Сегунду, выразил сочувствие «анчоусам»
- 06:15 «Малага» первой вылетела из высшего дивизиона в топ-7 лигах Европы 6
- 01:14 «Малага» вылетела из Примеры 1
- 00:35 Примера. «Бетис» победил «Лас-Пальмас», «Леванте» обыграл «Малагу»
- 16 апреля 2018
- 09:15 Зидан одержал 100-ю победу в «Реале» 3