Моуринью высказался о разгроме «Малаги»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью прокоментировал итоги домашнего матча 3-го тура Примеры с «Малагой» (4:0)

«Второй тайм был больше про управление игрой, с более низким темпом. У «Малаги» была возможность спокойнее контролировать мяч, но каждый раз, когда мы увеличивали темп, всегда было ощущение, что можно забить еще один или два гола.

Целю было не пропустить, хорошо поработать. Не всегда можно атаковать агрессивно, иногда соперник идет вперед, и тогда нам нужно хорошо обороняться. Мы набрали важные три очка.

Важно, что людям было весело, но если у них есть понимание того, что такое футбол высокого уровня, они должны были получить удовольствие и от второго тайма. Мы увидели команду, которая работает в защите, Винисиуса, который после потери возвращается в оборону. Футбол – это не только получать удовольствие от красивых голов, но и уходить домой с мыслью, что мы цельная команда.

Забить 121 гол за сезон можно только в том случае, если у тебя в атаке топ-футболисты. У нас уже 10 мячей в трех играх, но порой мы будем побеждать и 1:0 – и будем счастливы», – сказал Моуринью.