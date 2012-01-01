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€ 31 млн
Малага - результаты матчей
Малага
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Ла Росаледа
Сайт:
http://www.malagacf.es/
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Испания. Примера. 2009/2010
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Примера. 2008/2009
13.09 | 15:00
Сельта
1 : 1
Малага
06.09 | 19:30
Малага
0 : 0
Леванте
30.08 | 18:00
Реал
4 : 0
Малага
24.08 | 22:30
Малага
1 : 1
Депортиво
19.08 | 22:00
Атлетико
2 : 0
Малага
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