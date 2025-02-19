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Малага - новости команды
Малага
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Ла Росаледа
Сайт:
http://www.malagacf.es/
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Результаты
Расписание
Таблица
«Сельта» – «Малага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Сельта» – «Малага»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
12 сентября
«Малага» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Малага» – «Леванте»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
5 сентября
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала»
30 августа
1
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
30 августа
1
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
30 августа
Трансляция
«Реал» – «Малага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Реал» – «Малага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Малага» – «Депортиво»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Малага» – «Депортиво»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027
23 августа
Трансляция
«Атлетико» – «Малага»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
«Атлетико» – «Малага»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027
18 августа
В Примеру вернулся клуб, унижавший «Зенит»
21 июня
34
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
«Реал» и «Барселона» поборются за вингера «Малаги»
2024.11.19 09:00
«Астон Вилла» Эмери повторила рекорд ЛЧ
2024.10.23 00:48
1
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
2024.06.23 12:33
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
2024.01.09 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
2024.01.08 19:40
1
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
2023.11.10 12:12
2
Американский актер Клуни может купить «Малагу»
2020.02.24 23:45
8
Товарищеский матч. «Краснодар» проиграл «Малаге», Фернандеш не забил пенальти
2020.02.20 14:53
21
AS: «Реал» договорился о трансфере Уго Вальехо из «Малаги»
2020.01.23 23:10
2
«В связи с нанесением ущерба клубу». «Малага» уволила дель Амо за видео с демонстрацией полового органа
2020.01.12 01:30
«Малага» отстранила от работы главного тренера. В интернет попало интимное видео с его участием
2020.01.07 23:53
4
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3
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