Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo

Сайт FourFourTwo представил свой рейтинг лучших матчей в истории Лиги чемпионов. Первое место в нем занял финал 2005 года, в котором «Ливерпуль» обыграл «Милан» (3:3, 3:2 по пенальти), уступая после первого тайма со счетом 0:3.

Полный список выглядит следующим образом:

1. «Милан» – «Ливерпуль» (3:3, 2:3 по пенальти), сезон-2004/2005;

2. «Барселона» – «ПСЖ» (6:1), сезон-2016/2017;

3. «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» (2:1), сезон-1998/1999;

4. «Милан» – «Барселона» (4:0), сезон-1993/1994;

5. «Депортиво» – «Милан» (4:0), сезон-2003/2004;

6. «Монако» – «Реал» (3:1), сезон-2003/2004;

7. «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» (2:3), сезон-1998/1999;

8. «Аякс» – «Тоттенхэм Хотспур» (2:3), сезон-2018/2019;

9. «Боруссия» Д – «Малага» (3:2), сезон-2012/2013;

10. «Вердер» – «Андерлехт» (5:3), сезон-1993/1994;

11. «Реал» – «Атлетико» (4:1), сезон-2013/2014;

12. «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» (3:1), сезон-2010/2011;

13. «Ливерпуль» – «Олимпиакос» (3:1), сезон-2004/2005;

14. «Челси» – «Барселона» (4:2), сезон-2004/2005;

15. «Челси» – «Ливерпуль» (4:4), сезон-2008/2009;

16. «Барселона» – «Интер» (1:0), сезон-2009/2010;

17. «Манчестер Сити» – «Тоттенхэм Хотспур» (4:3), сезон-2018/2019;

18. «Аякс» – «Бавария» (5:2), сезон-1994/1995;

19. «Ливерпуль» – «Барселона» (4:0), сезон-2018/2019;

20. «Манчестер Сити» – «Монако» (5:3), сезон-2016/2017;

21. «Монако» – «Депортиво» (8:3), сезон-2003/2004;

22. «Интер» – «Арсенал» (1:5), сезон-2003/2004;

23. «Барселона» – «Динамо» К (0:4), сезон-1997/1998;

24. «Гамбург» – «Ювентус» (4:4), сезон-2000/2001;

25. «Манчестер Сити» – «Реал» (4:3), сезон-2021/2022.

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