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    • Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo

    Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo

    Сайт FourFourTwo представил свой рейтинг лучших матчей в истории Лиги чемпионов. Первое место в нем занял финал 2005 года, в котором «Ливерпуль» обыграл «Милан» (3:3, 3:2 по пенальти), уступая после первого тайма со счетом 0:3.

    Полный список выглядит следующим образом:

    1. «Милан» – «Ливерпуль» (3:3, 2:3 по пенальти), сезон-2004/2005;

    2. «Барселона» – «ПСЖ» (6:1), сезон-2016/2017;

    3. «Манчестер Юнайтед» – «Бавария» (2:1), сезон-1998/1999;

    4. «Милан» – «Барселона» (4:0), сезон-1993/1994;

    5. «Депортиво» – «Милан» (4:0), сезон-2003/2004;

    6. «Монако» – «Реал» (3:1), сезон-2003/2004;

    7. «Ювентус» – «Манчестер Юнайтед» (2:3), сезон-1998/1999;

    8. «Аякс»«Тоттенхэм Хотспур» (2:3), сезон-2018/2019;

    9. «Боруссия» Д – «Малага» (3:2), сезон-2012/2013;

    10. «Вердер»«Андерлехт» (5:3), сезон-1993/1994;

    11. «Реал»«Атлетико» (4:1), сезон-2013/2014;

    12. «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» (3:1), сезон-2010/2011;

    13. «Ливерпуль» – «Олимпиакос» (3:1), сезон-2004/2005;

    14. «Челси» – «Барселона» (4:2), сезон-2004/2005;

    15. «Челси» – «Ливерпуль» (4:4), сезон-2008/2009;

    16. «Барселона» – «Интер» (1:0), сезон-2009/2010;

    17. «Манчестер Сити»«Тоттенхэм Хотспур» (4:3), сезон-2018/2019;

    18. «Аякс» – «Бавария» (5:2), сезон-1994/1995;

    19. «Ливерпуль» – «Барселона» (4:0), сезон-2018/2019;

    20. «Манчестер Сити» – «Монако» (5:3), сезон-2016/2017;

    21. «Монако» – «Депортиво» (8:3), сезон-2003/2004;

    22. «Интер»«Арсенал» (1:5), сезон-2003/2004;

    23. «Барселона»«Динамо» К (0:4), сезон-1997/1998;

    24. «Гамбург» – «Ювентус» (4:4), сезон-2000/2001;

    25. «Манчестер Сити» – «Реал» (4:3), сезон-2021/2022.

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    Источник: FourFourTwo

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    10.11.2023 12:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25

      ZeBolotny 11 ноября, 09:53

      "Барселона" - ПСЖ 6:1 - это был не лучший матч, а беспредел судьи, купленного "Барселоной"! Я после этого ублюдочного матча больше года не мог смотреть футбол!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2162

      DMитрий 10 ноября, 18:01

      Лига чемпионов-2002/03. 1/4 финала.
      «Реал» — «Манчестер Юнайтед» — 3:1
      «Манчестер Юнайтед» — «Реал» — 4:3
      Почему нет в списке!?

      0
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      Рейтинг: +2510

      panmon 10 ноября, 14:51

      как такой позор забрался на 2ое место?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6739

      fakeid 10 ноября, 14:08

      ливерпуль 7:0 спартаг

      0
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