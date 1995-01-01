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    • Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев
    Девушка дня Все блоги -

    Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

    9 ноября, 19:05
    Посмотрите на обладательницу ряда наград.

    Полина Марченко (Luxury Girl) – российская порноактриса с более полумиллиардом просмотров на своих видео. Обладательница наград Pornhub Model Program и Pornhub Awards.

    Полина также увлекается спиннингом (спортивная снасть для ловли рыбы на искусственные или естественные приманки). В 2021 году экипаж, капитаном которого являлась Luxury Girl, занял 4-е место на квалификационном турнире USAL (объединенная спортивная лига рыболовов) «Окский трофей» по ловле спиннингом с лодок.

    В 2022 году Полина открыла канал на Twitch. За несколько месяцев количество подписчиков канала достигло 150 тысяч, а количество просмотров стримов вышло за отметку в 2 млн в месяц. Теперь же Luxury Girl взяла курс в сторону спорта еще больше и присоединилась к букмекерской компании PARI.

    Об этом стало известно в новом промо-ролике PARI, где главный герой Дмитрий Губерниев отправляется в офис компании. Пройдя через «Департамент незашедших ставок» и «Склад бесячей всплывающей рекламы», комментатор оказывается в своем кабинете, где его ожидает кандидатка на должность менеджера ярких эмоций – Luxury Girl.

    В кабинете Губерниева видны явные «пасхалки». Например, фирменная кричалка комментатора «РОС-СИ-Я».

    Или фото известной певицы Ольги Бузовой рядом с бутылкой «утреннего коньяка», что отсылает к нашумевшей стычки во время ТВ-эфира на Евро-2020.

    Губерниев проводит собеседование в формате блица, по ходу которого, Luxury Girl обещает дарить яркие эмоции так же часто «как чемпионство «Зенита» – 5 раз подряд», описывает уровень своей стрессоустойчивости фразой «я ни разу не плакала, когда проигрывал «Спартак» и сообщает о желании зарабатывать «как Роналду в «Аль-Наср».

    После совместного исполнения кричалки «РОC-СИ-Я» Luxury Girl принимается на должность.

    Рейтинг: 4 Голосов: 5
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1522

      Sedoi_Goblin 10 ноября, 13:55

      Она кидает спиннинг.. Ей кидают палку, а то и две одновременно.. Сплошное кидалово...

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      Рейтинг: +4591

      шахта Заполярная 10 ноября, 11:51

      Ее пособеседовали более полумиллиарда раз и теперь отдали губерниеву.

      0
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      Рейтинг: +11926

      alp 10 ноября, 11:15

      "эх хвост чешуя, не поймал я ничего"

      0
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      Рейтинг: +1220

      JIEGEHDA 10 ноября, 10:24

      Комментатор : РО ССИ Я
      Гость программы: Порноактриса СТО НЫ
      ВО ПАРИ ДАЁТ.
      ПРИ ПОБЕДАХ РО ССИ Я . А ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ЧТО? НАСИЛИЕ?

      0
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      Рейтинг: +1307

      SuperNils 10 ноября, 10:03

      Из ****** в рыбалку перешла.

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      Рейтинг: +3665

      Axe111 10 ноября, 09:42

      Ничего нового. Стандартная новость ресурсика

      1
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      Рейтинг: +17279

      Алексей З 10 ноября, 09:34

      Порно-актриса идёт в спорт , а бомбардир в порно.
      Наверно друг друга стоите.

      3
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      Рейтинг: +157

      Fandorine 10 ноября, 09:27

      Дожили. Собеседуем шлюх.

      2
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      Рейтинг: +7114

      Давид59 > Fandorine 10 ноября, 10:55

      Не совсем так. Порноактрисы, в отличие от шлюх подписывают контракты и зарабатывают хорошие деньги. Хотя трудятся похожим образом.

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