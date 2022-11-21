- 24 февраля
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
- 23 февраля
- 23:41 Лига конференций. «Андерлехт» выбил «Лудогорец» по пенальти
- 17 февраля
- 01:19 Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты 2
- 27 января
- 18:28 Фото «Боруссия» Д купила за 8,5 миллиона 16-летнего бельгийца
- 21 ноября 2022
- 10:23 Сборная Сенегала вызвала на ЧМ-2022 воспитанника «Барселоны»
- 7 ноября 2022
- 16:31 Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций 1
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 8 сентября 2022
- 21:50 Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
- 2 сентября 2022
- 15:39 Фото Вертонген вернулся в Бельгию спустя 19 лет
- 26 августа 2022
- 16:07 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги конференций 4
- 00:55 Определились все участники группового этапа Лиги конференций 1
- 24 августа 2022
- 21:53 «Андерлехт» планирует купить игрока «Рубина»
- 16 августа 2022
- 13:15 Фото «Манчестер Сити» купил за 13 миллионов защитника «Андерлехта»
- 2 августа 2022
- 17:53 «Манчестер Сити» начал переговоры о трансфере защитника «Андерлехта»
- 25 мая 2022
- 19:59 Компани ушел с поста главного тренера «Андерлехта»
- 18 апреля 2022
- 19:24 «Гент» – обладатель Кубка Бельгии
- 20 декабря 2021
- 22:22 Фото «Нахер вас и ваши хэштеги, действуйте»: Лукаку раскритиковал бельгийскую лигу за реакцию на расизм в адрес Компани 13
- 19 октября 2021
- 07:33 «Андерлехт» и «Брюгге» интересуются 14-летними воспитанниками «Академии Коноплева» 3
- 7 октября 2021
- 21:51 Агент Тюкавина – об интересе других клубов: «Андерлехт» присылал запрос, от «Локомотива» были конкретные предложения» 3
- 21 июля 2021
- 12:31 Видео Ольссон перешел из «Краснодара» в «Андерлехт» 6
- 19 июля 2021
- 18:18 Фото Лондонский «Арсенал» купил Локонга у «Андерлехта» за 17,5 миллионов 2
- 6 января 2021
- 17:22 Фото Игрока «Антверпена» не пустили на тренировку из-за надетой в знак протеста футболки «Андерлехта» 3
- 5 октября 2020
- 23:10 «Андерлехт» арендовал у «Челси» защитника Миазгу
- 17 августа 2020
- 13:10 Компани завершил карьеру футболиста 4
- 2 июля 2020
- 08:54 «Милан» выкупил у «Андерлехта» полузащитника Салемакерса 1
- 3 июня 2020
- 22:44 Лукаку назвал тупыми ублюдками бельгийскую газету. Она написала лозунг «Жизни фиолетовых важны», имея в виду «Андерлехт» 3
- 5 мая 2020
- 11:12 Насри – об игре сборной Франции: «Мне не нравятся такие прагматики, как Дешам» 4
- 20 апреля 2020
- 09:14 Daily Mail: «Андерлехт» расторгнет контракт с Насри. Француз улетел в Дубай и не выходит на связь 1
- 1 февраля 2020
- 10:51 Фото Салемакерс стал игроком «Милана». На бельгийца также претендовал ЦСКА 3