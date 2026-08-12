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«Андерлехт» — «ПАОК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

12 августа 2026 9:18
Андерлехт - ПАОК
13 авг. 2026, четверг 21:30 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Андерлехта» с форой (0)
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Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Андерлехтом» и «ПАОК» пройдет 13 августа в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток». Хозяева подходят к игре с минимальным преимуществом после выездной победы в первом матче (1-0) и находятся в отличной форме – три победы подряд, при этом они забивают в шести последних встречах. Гости из Греции, напротив, нуждаются в победе, чтобы пройти дальше, и делают ставку на свою атакующую мощь – они забивают в 11 из 13 последних матчей. Сможет ли бельгийский гранд удержать преимущество на домашнем стадионе, или «ПАОК» сумеет переломить ход противостояния и оформить выход в следующий раунд?

Кто победит в матче

В пользу «Андерлехта» говорит их текущая форма и надежная игра в обороне. Бельгийский клуб выиграл три последних матча подряд, причем защита действует практически безупречно – в среднем за последние пять игр они пропускают всего 0,60 гола за матч. Атака хозяев также стабильна: в среднем за последние пять игр они забивают 1,60 гола и забивают в шести последних встречах. В первом матче «Андерлехт» уверенно переиграл «ПАОК» на его поле (1-0), не позволив сопернику забить. В чемпионате Бельгии команда подтверждает свой класс: победа над «Ла-Лувьер» (2-1) продолжает их победную серию. Кроме того, в предыдущих раундах Лиги Европы «Андерлехт» успешно прошел «Хаммарбю» (3-1 дома и 1-1 на выезде), что говорит об их умении справляться с давлением. В личных встречах с «ПАОК» бельгийцы забивают в трех последних матчах, что дает им психологическое преимущество.

«ПАОК» подходит к ответной игре с серьезной мотивацией отыграться. Греческий клуб забивает в 11 из 13 последних матчей, а в среднем за последние пять игр поражает ворота соперников 2,00 раза за матч – это высокий показатель, который говорит об их атакующем потенциале. В предыдущих раундах Лиги Европы «ПАОК» показал себя с лучшей стороны, обыграв «Динамо Киев» (3-2 на выезде и 2-0 дома). Однако защита гостей вызывает серьезные опасения – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,60 гола, а в первом матче они не смогли забить «Андерлехту» и пропустили один гол. В чемпионате Греции команда выступает стабильно, но их выездные матчи в еврокубках часто складываются непросто. Для выхода в следующий раунд «ПАОК» необходимо забивать минимум один гол и не пропускать, либо побеждать с разницей в два мяча, что вынудит их действовать агрессивно с первых минут.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Андерлехт» имеет преимущество в защите и общем классе, а также играет дома, где поддержка трибун может стать решающим фактором. «ПАОК» опасен в атаке и способен забить, но их уязвимая оборона против сбалансированной игры хозяев может стать ключевой проблемой. Учитывая преимущество в один мяч и домашнюю поддержку, «Андерлехт» выглядит фаворитом, хотя «ПАОК» способен создать серьезные проблемы за счет своей атакующей мощи.

Форма и история личных встреч

В официальных матчах команды встречались лишь однажды – в первом матче 06.08.2026, где «Андерлехт» одержал победу на выезде со счетом 1-0. В товарищеских матчах команды обменивались результатами: победа «ПАОК» (3-1) и ничья (2-2), но эти встречи были давно и не отражают текущую силу команд. Текущая форма «Андерлехта» (три победы подряд, 0,60 пропущенных за игру) выглядит более убедительной, чем у «ПАОК» (одно поражение в последних двух матчах). Обе команды регулярно забивают, но защита бельгийцев выглядит надежнее, что дает им преимущество перед ответной игрой.

Личные встречи
Побед - 2 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига Европы, 3 раунд
Андерлехт
3 : 2
13.08.2026
ПАОК
Лига Европы, 3 раунд
Андерлехт
3 : 2
13.08.2026
ПАОК
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 1
06.08.2026
Андерлехт

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Андерлехт
26
Колин Косеманс
ВР
5
Мусса Ндиай
ЛЗ
27
Лео Петро
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ЦЗ
79
Али Маамар
ПЗ
55
Марко Кана
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦП
18
Лукаш Амброс
ЦП
49
Jayden Onia-Seke
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
9
Михайло Цветкович
ЦФ
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Иоаннис Михайлидис
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ПЗ
20
Христос Зафеирис
ЦП
7
Батист Сантамария
ЦП
11
Тайсон
ЦП
65
Иоаннис Константелиас
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
56
Анестис Миту
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
4-3-3
26
Косеманс
5
Ндиай
27
Петро
4
Бьянсон
79
Маамар
55
Кана
24
Льянсана
18
Амброс
9
Цветкович
14
Сикан
49
Onia-Seke
4-5-1
1
Павленка
3
Кенни
5
Михайлидис
4
Хацидиакос
42
Гомес
20
Зафеирис
11
Тайсон
65
Константелиас
14
Живкович
7
Сантамария
56
Миту
Остались в запасе
Андерлехт
ПАОК
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Алессио Лиски

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Андерлехта» с форой (0). Хозяева находятся в отличной форме (три победы подряд), демонстрируют надежную игру в обороне (0,60 пропущенных гола за игру) и имеют преимущество после выездной победы в первом матче (1-0). Гости, несмотря на атакующий потенциал (2,00 гола за игру), уязвимы в защите (1,60 пропущенных) и будут вынуждены идти вперед большими силами, что может привести к контратакам бельгийцев. Учитывая домашнюю поддержку и преимущество в счете, «Андерлехт» должен как минимум не проиграть и пройти в следующий раунд. Ставка: победа «Андерлехта» с форой (0) с коэффициентом 2,25.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Андерлехтом» и «ПАОК» состоится 13 августа 2026 года в Брюсселе на стадионе «Констант Ванден Сток» и начнется в 21-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Андерлехт» – «ПАОК»: смотреть онлайн

2.25
Победа «Андерлехта» с форой (0)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Лига Европы ПАОК Андерлехт
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