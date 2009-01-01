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    Андерлехт - результаты

    Город Брюссель
    Дивизион Бельгия-Про-Лига
    Сайт http://www.rsca.be/
    Стадион Констант Ванден Сток
    Тренер Фелис Массу
    Турниры:
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
    27 тур
    		26 февраля, воскресенье 20:30 Андерлехт 2:2 Стандард
    26 тур
    		19 февраля, воскресенье 20:30 Кортрейк 2:2 Андерлехт
    25 тур
    		12 февраля, воскресенье 18:00 Андерлехт 3:1 Сент-Труйден
    24 тур
    		3 февраля, пятница 22:45 Остенде 0:2 Андерлехт
    23 тур
    		29 января, воскресенье 15:30 Андерлехт 0:0 Антверпен
    22 тур
    		22 января, воскресенье 18:00 Серен 0:1 Андерлехт
    21 тур
    		18 января, среда 22:45 Андерлехт 2:3 Зюлте-Варегем
    20 тур
    		15 января, воскресенье 15:30 Брюгге 1:1 Андерлехт
    19 тур
    		8 января, воскресенье 20:30 Андерлехт 1:3 Юнион СЖ
    18 тур
    		26 декабря, понедельник 22:45 Шарлеруа 0:1 Андерлехт
    17 тур
    		13 ноября, воскресенье 20:30 Андерлехт 0:2 Генк
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 20:30 Антверпен 0:0 Андерлехт
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 15:30 Андерлехт 4:2 Эйпен
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 19:30 Стандард 3:1 Андерлехт
    13 тур
    		20 октября, четверг 21:45 Зюлте-Варегем 3:2 Андерлехт
    12 тур
    		16 октября, воскресенье 19:30 Андерлехт 0:1 Брюгге
    11 тур
    		9 октября, воскресенье 14:30 Мехелен 1:3 Андерлехт
    10 тур
    		2 октября, воскресенье 14:30 Андерлехт 0:1 Шарлеруа
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 22:00 Андерлехт 4:1 Кортрейк
    8 тур
    		11 сентября, воскресенье 14:30 Вестерло 2:1 Андерлехт
    7 тур
    		4 сентября, воскресенье 14:30 Андерлехт 2:2 Оуд-Хеверли
    5 тур
    		1 сентября, четверг 21:30 Андерлехт 0:1 Гент
    6 тур
    		28 августа, воскресенье 19:30 Юнион СЖ 2:1 Андерлехт
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 14:30 Сент-Труйден 0:3 Андерлехт
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 19:30 Андерлехт 3:1 Серен
    2 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Серкль Брюгге 1:0 Андерлехт
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 19:30 Андерлехт 2:0 Остенде
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