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Бельгия. Про-Лига
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Андерлехт
Результаты
€ 53 млн
Андерлехт - результаты матчей
Брюссель
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Констант Ванден Сток
Сайт:
http://www.rsca.be/
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Товарищеские матчи. 2009
Кубок УЕФА. 2007/2008
Кубок УЕФА. 2007/2008
11.09 | 21:45
Мехелен
0 : 1
Андерлехт
06.09 | 19:30
Андерлехт
0 : 0
Генк
03.09 | 21:30
Андерлехт
1 : 0
Кортрейк
30.08 | 19:30
Юнион СЖ
3 : 0
Андерлехт
16.08 | 14:30
Беверен
1 : 0
Андерлехт
09.08 | 19:30
Андерлехт
2 : 1
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