Турниры:
Бельгия. Про-Лига (2022/2023)
|27 тур
|26 февраля, воскресенье
|20:30
|Андерлехт
|2:2
|Стандард
|26 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:30
|Кортрейк
|2:2
|Андерлехт
|25 тур
|12 февраля, воскресенье
|18:00
|Андерлехт
|3:1
|Сент-Труйден
|24 тур
|3 февраля, пятница
|22:45
|Остенде
|0:2
|Андерлехт
|23 тур
|29 января, воскресенье
|15:30
|Андерлехт
|0:0
|Антверпен
|22 тур
|22 января, воскресенье
|18:00
|Серен
|0:1
|Андерлехт
|21 тур
|18 января, среда
|22:45
|Андерлехт
|2:3
|Зюлте-Варегем
|20 тур
|15 января, воскресенье
|15:30
|Брюгге
|1:1
|Андерлехт
|19 тур
|8 января, воскресенье
|20:30
|Андерлехт
|1:3
|Юнион СЖ
|18 тур
|26 декабря, понедельник
|22:45
|Шарлеруа
|0:1
|Андерлехт
|17 тур
|13 ноября, воскресенье
|20:30
|Андерлехт
|0:2
|Генк
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:30
|Антверпен
|0:0
|Андерлехт
|15 тур
|30 октября, воскресенье
|15:30
|Андерлехт
|4:2
|Эйпен
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|19:30
|Стандард
|3:1
|Андерлехт
|13 тур
|20 октября, четверг
|21:45
|Зюлте-Варегем
|3:2
|Андерлехт
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|19:30
|Андерлехт
|0:1
|Брюгге
|11 тур
|9 октября, воскресенье
|14:30
|Мехелен
|1:3
|Андерлехт
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|14:30
|Андерлехт
|0:1
|Шарлеруа
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|22:00
|Андерлехт
|4:1
|Кортрейк
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|14:30
|Вестерло
|2:1
|Андерлехт
|7 тур
|4 сентября, воскресенье
|14:30
|Андерлехт
|2:2
|Оуд-Хеверли
|5 тур
|1 сентября, четверг
|21:30
|Андерлехт
|0:1
|Гент
|6 тур
|28 августа, воскресенье
|19:30
|Юнион СЖ
|2:1
|Андерлехт
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|14:30
|Сент-Труйден
|0:3
|Андерлехт
|3 тур
|7 августа, воскресенье
|19:30
|Андерлехт
|3:1
|Серен
|2 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Серкль Брюгге
|1:0
|Андерлехт
|1 тур
|24 июля, воскресенье
|19:30
|Андерлехт
|2:0
|Остенде