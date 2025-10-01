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Андерлехт
Новости
€ 53 млн
Андерлехт - новости команды
Брюссель
Бельгия. Про-Лига
Стадион:
Констант Ванден Сток
Сайт:
http://www.rsca.be/
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Таблица
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
3 сентября
3
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
1 сентября
6
Агенты Бертаччини и Хелиньо прокомментировали информацию об интересе ЦСКА
1 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
Фото
«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»
28 августа
«Андерлехт» – «Кайрат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Андерлехт» – «Кайрат»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Кайрат» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Кайрат» – «Андерлехт»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Трансляция
«Андерлехт» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Андерлехт» – «ПАОК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
Трансляция
ПАОК – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
ПАОК – «Андерлехт»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
Трансляция
«Андерлехт» – «Хаммарбю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Андерлехт» – «Хаммарбю»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
29 июля
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Бельгийский клуб проиграл 4-й финал Кубка подряд
15 мая
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Агент хавбека сборной Ганы высказался об интересе «Краснодара»
2025.10.01 08:56
1
«Краснодар» ведет переговоры с футболистом сборной Ганы
2025.09.30 17:42
«Зенит» заинтересовался марокканским хавбеком
2025.09.24 10:50
2
Трансляция
«АЕК» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 19:50
«АЕК» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.27 11:55
«АЕК» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.27 08:52
«Андерлехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.06 09:23
«Хэкен» – «Андерлехт»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.30 09:23
«Андерлехт» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.23 09:05
Стало известно, сколько ЦСКА предлагал «Лиону» за Адриэлсона
2025.07.12 15:30
1
ЦСКА вряд ли подпишет защитника «Лиона» из-за санкций
2025.07.12 12:12
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Главные новости
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