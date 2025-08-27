28 августа на стадионе OPAP Arena в Афинах пройдет ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций, где «АЕК» примет бельгийский «Андерлехт». Первая встреча завершилась вничью 1:1, и теперь исход противостояния будет решен в Греции.

«АЕК»

Греческий клуб подходит к игре в хорошей форме и продолжает серию без поражений в еврокубках. В последних пяти встречах «АЕК» забил 8 и пропустил 4 гола, сохраняя баланс между атакой и обороной. Средние показатели составляют 1.60 гола забитого и 0.80 пропущенного за матч, что подтверждает надежность линии защиты и эффективность впереди. Команда регулярно отличается в Лиге Конференций, забивая как дома, так и на выезде, а уверенная победа над «Арисом» Лимасол ранее показала, что коллектив готов к игре под давлением.

«Андерлехт»

Бельгийский клуб также демонстрирует стабильность в еврокубке, забивая в каждом из последних трех матчей турнира. В пяти последних играх «Андерлехт» отличился 9 раз, пропустив 5 голов, что в среднем составляет 1.80 забитого и 1.00 пропущенного. При этом команда сохраняет серию результативных матчей в чемпионате и на международной арене, что делает ее опасным соперником. Важно отметить, что «Андерлехт» редко остается без забитого гола и стабильно создает моменты даже против более организованных соперников.

Факты о командах

«АЕК»

В среднем: 1.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах Лиги Конференций подряд

Пропускает в 3 играх турнира подряд

Не проигрывает в 9 последних встречах

«Андерлехт»

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 17 матчах подряд

Не проигрывает в 3 играх Лиги Конференций

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч

Обе команды подошли к ключевой встрече в хорошем тонусе и с сериями результативных игр. «АЕК» будет стараться использовать фактор своего поля и агрессивный старт, чтобы навязать контроль. «Андерлехт» же опасен в быстрых атаках и стабильно находит моменты у чужих ворот. С учeтом статистики, логично ожидать открытый футбол, где забьют обе стороны, но хозяева за счет поддержки трибун и стабильной формы имеют больше шансов на успех.

Рекомендованные ставки