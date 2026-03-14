«Акрон» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.72

14 марта 2026 8:20
Акрон - Ахмат
15 мар. 2026, воскресенье 14:00 | Россия. Премьер-лига, 21 тур
15 марта в 21-м туре РПЛ «Акрон» примет «Ахмат». Это противостояние двух равных по классу команд с похожей статистикой. Хозяева имеют мощную атаку и серию побед дома, но переживают кризис результатов, гости находятся на длительной беспроигрышной серии и стабильно забивают.

«Акрон»

Тольяттинцы занимают 11-е место и переживают кризис, проигрывая в 4 последних матчах и пропуская в 6 подряд. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 забитых мячей) и забивает в 6 из 8 последних матчей. Жилсон Беншимол с 8 голами – лидер атак. Оборона «Акрона» нестабильна (1.60 пропуска в среднем). Важное преимущество – хозяева побеждают в 3 последних домашних матчах.

«Ахмат»

Грозненцы занимают 9-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 4 последних матчах и в 6 из 8 последних. Команда забивает в 4 последних матчах и в 10 последних в целом, демонстрируя стабильную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр. Георгий Мелкадзе с 9 голами – лидер атак. Оборона «Ахмата» также нестабильна (1.60 пропуска в среднем).

Факты о командах:

«Акрон»

  • 4 поражения подряд.
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей (1.80 в среднем).
  • Пропускает в 6 последних матчах (1.60 в среднем).
  • Побеждает в 3 последних домашних матчах.
  • 11-е место в турнире (21 очко).

«Ахмат»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 4 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • 9-е место в турнире (26 очков).

Прогноз на матч «Акрон» – «Ахмат»

«Акрон» будет играть первым номером дома, пытаясь прервать серию поражений. «Ахмат» находится в отличной форме и стабильно забивает. Учитывая, что обе команды имеют похожую статистику в атаке и обороне, наиболее вероятным исходом выглядит результативная ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 1.72.
  • Тотал больше 2.5 голов

Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига Ахмат Акрон
