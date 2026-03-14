15 марта в 21-м туре РПЛ «Акрон» примет «Ахмат». Это противостояние двух равных по классу команд с похожей статистикой. Хозяева имеют мощную атаку и серию побед дома, но переживают кризис результатов, гости находятся на длительной беспроигрышной серии и стабильно забивают.

«Акрон»

Тольяттинцы занимают 11-е место и переживают кризис, проигрывая в 4 последних матчах и пропуская в 6 подряд. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 забитых мячей) и забивает в 6 из 8 последних матчей. Жилсон Беншимол с 8 голами – лидер атак. Оборона «Акрона» нестабильна (1.60 пропуска в среднем). Важное преимущество – хозяева побеждают в 3 последних домашних матчах.

«Ахмат»

Грозненцы занимают 9-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 4 последних матчах и в 6 из 8 последних. Команда забивает в 4 последних матчах и в 10 последних в целом, демонстрируя стабильную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр. Георгий Мелкадзе с 9 голами – лидер атак. Оборона «Ахмата» также нестабильна (1.60 пропуска в среднем).

Прогноз на матч «Акрон» – «Ахмат»

«Акрон» будет играть первым номером дома, пытаясь прервать серию поражений. «Ахмат» находится в отличной форме и стабильно забивает. Учитывая, что обе команды имеют похожую статистику в атаке и обороне, наиболее вероятным исходом выглядит результативная ничья.

Рекомендованные ставки: