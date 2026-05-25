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Марокко – Бурунди: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.90

25 мая 2026 8:08
Марокко - Бурунди
26 мая 2026, вторник 14:00 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.90
Тотал матча меньше 2.5 
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26 мая в товарищеском матче встретятся сборные Марокко и Бурунди. Марокко – одна из сильнейших команд Африки, которая не проигрывает 19 матчей подряд! Бурунди – крепкий середняк, но против топ-соперника шансов мало.

Марокко

«Атласские львы» в фантастической форме: 19 матчей без поражений! В товарищеских матчах – 7 игр без поражений, забивают в 7 последних таких встречах. Оборона – каменная: 0.40 пропущенных за последние 5 игр. Атака стабильна – 1.20 гола за игру, забивают в 18 из 20 последних матчей.

В личных встречах с Бурунди у Марокко тоже всe отлично: 2 победы в 2 матчах, общий счeт 4:0. Дома африканский гранд не оставляет шансов середнякам. Мотивация – подготовка к официальным турнирам, но класс слишком высок.

Бурунди

Бурунди – приятное открытие: не проигрывают в 3 последних товарищеских матчах и не пропускают в них. Атака работает неплохо – 1.60 гола за игру. Но это всe против скромных соперников.

Против Марокко у Бурунди нет шансов по статистике: 2 поражения в 2 матчах, 0 голов. Плюс класс соперника несопоставим. В гостях против такой машины, как Марокко, Бурунди вряд ли сможет забить.

Факты о командах:

Марокко

  • 19 матчей без поражений – феноменальная серия
  • Не проигрывает в 7 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 7 последних товарищеских матчах
  • Забивает в 18 из 20 последних матчей
  • Оборона – 0.40 пропущенных за последние 5 игр
  • Две победы в двух очных встречах с Бурунди (4:0)
  • В среднем: 1.20 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Бурунди

  • Не проигрывает в 3 последних товарищеских матчах
  • Не пропускает в 3 последних товарищеских матчах
  • Атака – 1.60 гола за игру
  • Два поражения в двух очных встречах с Марокко (0 голов)
  • В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

  • Марокко выиграл оба очных матча (1:0 и 3:0)
  • Общий счeт – 4:0 в пользу Марокко

Прогноз на матч Марокко – Бурунди

Марокко – одна из лучших сборных Африки, Бурунди – середняк. 19 матчей без поражений, феноменальная оборона (0.40 пропущенных), стабильная атака. Бурунди неплохо выглядит против слабых соперников, но против Марокко у них нет ни одного забитого гола в истории.

Скорее всего, «атласские львы» спокойно доведут матч до победы, не пропустив при этом. Бурунди может создать пару моментов, но вряд ли сможет огорчить такую организованную оборону.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.90
  • Победа Марокко

1.90
Тотал матча меньше 2.5 
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Бурунди Марокко
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