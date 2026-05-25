Реклама 18+ | Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

26 мая в товарищеском матче встретятся сборные Марокко и Бурунди. Марокко – одна из сильнейших команд Африки, которая не проигрывает 19 матчей подряд! Бурунди – крепкий середняк, но против топ-соперника шансов мало.

Марокко

«Атласские львы» в фантастической форме: 19 матчей без поражений! В товарищеских матчах – 7 игр без поражений, забивают в 7 последних таких встречах. Оборона – каменная: 0.40 пропущенных за последние 5 игр. Атака стабильна – 1.20 гола за игру, забивают в 18 из 20 последних матчей.

В личных встречах с Бурунди у Марокко тоже всe отлично: 2 победы в 2 матчах, общий счeт 4:0. Дома африканский гранд не оставляет шансов середнякам. Мотивация – подготовка к официальным турнирам, но класс слишком высок.

Бурунди

Бурунди – приятное открытие: не проигрывают в 3 последних товарищеских матчах и не пропускают в них. Атака работает неплохо – 1.60 гола за игру. Но это всe против скромных соперников.

Против Марокко у Бурунди нет шансов по статистике: 2 поражения в 2 матчах, 0 голов. Плюс класс соперника несопоставим. В гостях против такой машины, как Марокко, Бурунди вряд ли сможет забить.

Факты о командах:

Марокко

19 матчей без поражений – феноменальная серия

Не проигрывает в 7 последних товарищеских матчах

Забивает в 7 последних товарищеских матчах

Забивает в 18 из 20 последних матчей

Оборона – 0.40 пропущенных за последние 5 игр

Две победы в двух очных встречах с Бурунди (4:0)

В среднем: 1.20 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Бурунди

Не проигрывает в 3 последних товарищеских матчах

Не пропускает в 3 последних товарищеских матчах

Атака – 1.60 гола за игру

Два поражения в двух очных встречах с Марокко (0 голов)

В среднем: 1.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

Марокко выиграл оба очных матча (1:0 и 3:0)

Общий счeт – 4:0 в пользу Марокко

Прогноз на матч Марокко – Бурунди

Марокко – одна из лучших сборных Африки, Бурунди – середняк. 19 матчей без поражений, феноменальная оборона (0.40 пропущенных), стабильная атака. Бурунди неплохо выглядит против слабых соперников, но против Марокко у них нет ни одного забитого гола в истории.

Скорее всего, «атласские львы» спокойно доведут матч до победы, не пропустив при этом. Бурунди может создать пару моментов, но вряд ли сможет огорчить такую организованную оборону.

Рекомендованные ставки: