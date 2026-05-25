26 мая в товарищеском матче встретятся сборные Нигерии и Зимбабве. Нигерия – гранд африканского футбола, который не проигрывает в 8 из 10 последних матчей. Зимбабве – крепкий середняк, который выиграл 3 последних товарищеских матча. История личных встреч – сплошные ничьи (3 подряд).
Нигерия
«Суперорлы» в хорошей форме: не проигрывают в 8 из 10 последних матчей. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных за последние 5 игр. Атака стабильна – 1.20 гола за игру. В товарищеских матчах Нигерия забивает в 6 последних встречах подряд, но и пропускает в 6 последних – это тревожный сигнал.
В личных встречах с Зимбабве у Нигерии небольшое преимущество: 2 победы, 3 ничьи, 0 поражений. Но три последних матча подряд завершились вничью (1:1, 1:1, 0:0). Забивают они Зимбабве стабильно – в 6 из 7 последних встреч. Дома «суперорлы» должны побеждать, но история говорит об осторожности.
Зимбабве
«Воины» в отличной форме: 3 победы подряд в товарищеских матчах. Атака работает – 1.60 гола за игру, забивают в 7 последних матчах подряд. Оборона не без проблем – 1.20 пропущенных.
Главный козырь Зимбабве – история личных встреч: 3 ничьи подряд с Нигерией. Они умеют цепляться за результат даже с более сильным соперником. В гостях «воинам» будет тяжело, но психологически они уверены.
Факты о командах:
Нигерия
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
- Забивает в 6 последних товарищеских матчах
- Пропускает в 6 последних товарищеских матчах
- Не проигрывает Зимбабве в 5 последних очных встречах (2 победы, 3 ничьи)
- Забивает в 6 из 7 последних матчей против Зимбабве
- В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
Зимбабве
- Три победы подряд в товарищеских матчах
- Забивает в 5 последних товарищеских матчах
- Забивает в 7 последних матчах подряд
- Три ничьи подряд в очных встречах с Нигерией
- В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
История личных встреч
- Нигерия не проигрывает Зимбабве в 5 последних матчах (2 победы, 3 ничьи)
- Три последних очных встречи завершились вничью
- Нигерия забивает в 6 из 7 последних матчей против Зимбабве
Прогноз на матч Нигерия – Зимбабве
Класс Нигерии выше, но Зимбабве – неудобный соперник. 3 ничьи подряд в очных встречах – это не случайность. Зимбабве умеет сушить игру против фаворитов.
Нигерия забивает стабильно (в 6 из 7 последних встречах с Зимбабве), но и пропускает регулярно в товарищеских матчах. Зимбабве в отличной форме (3 победы подряд в товарищеских матчах) и обязательно забьeт – они забивают в 7 последних матчах.
Скорее всего, сценарий повторится: голы от обеих сторон и, возможно, очередная ничья. Хозяева выглядят предпочтительнее, но Зимбабве способна удивить.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – да – коэффициент 1.95
- Нигерия не проиграет (1X)