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26 мая в товарищеском матче встретятся сборные Нигерии и Зимбабве. Нигерия – гранд африканского футбола, который не проигрывает в 8 из 10 последних матчей. Зимбабве – крепкий середняк, который выиграл 3 последних товарищеских матча. История личных встреч – сплошные ничьи (3 подряд).

Нигерия

«Суперорлы» в хорошей форме: не проигрывают в 8 из 10 последних матчей. Оборона надeжна – 0.60 пропущенных за последние 5 игр. Атака стабильна – 1.20 гола за игру. В товарищеских матчах Нигерия забивает в 6 последних встречах подряд, но и пропускает в 6 последних – это тревожный сигнал.

В личных встречах с Зимбабве у Нигерии небольшое преимущество: 2 победы, 3 ничьи, 0 поражений. Но три последних матча подряд завершились вничью (1:1, 1:1, 0:0). Забивают они Зимбабве стабильно – в 6 из 7 последних встреч. Дома «суперорлы» должны побеждать, но история говорит об осторожности.

Зимбабве

«Воины» в отличной форме: 3 победы подряд в товарищеских матчах. Атака работает – 1.60 гола за игру, забивают в 7 последних матчах подряд. Оборона не без проблем – 1.20 пропущенных.

Главный козырь Зимбабве – история личных встреч: 3 ничьи подряд с Нигерией. Они умеют цепляться за результат даже с более сильным соперником. В гостях «воинам» будет тяжело, но психологически они уверены.

Факты о командах:

Нигерия

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в 6 последних товарищеских матчах

Пропускает в 6 последних товарищеских матчах

Не проигрывает Зимбабве в 5 последних очных встречах (2 победы, 3 ничьи)

Забивает в 6 из 7 последних матчей против Зимбабве

В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Зимбабве

Три победы подряд в товарищеских матчах

Забивает в 5 последних товарищеских матчах

Забивает в 7 последних матчах подряд

Три ничьи подряд в очных встречах с Нигерией

В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

Нигерия не проигрывает Зимбабве в 5 последних матчах (2 победы, 3 ничьи)

Три последних очных встречи завершились вничью

Нигерия забивает в 6 из 7 последних матчей против Зимбабве

Прогноз на матч Нигерия – Зимбабве

Класс Нигерии выше, но Зимбабве – неудобный соперник. 3 ничьи подряд в очных встречах – это не случайность. Зимбабве умеет сушить игру против фаворитов.

Нигерия забивает стабильно (в 6 из 7 последних встречах с Зимбабве), но и пропускает регулярно в товарищеских матчах. Зимбабве в отличной форме (3 победы подряд в товарищеских матчах) и обязательно забьeт – они забивают в 7 последних матчах.

Скорее всего, сценарий повторится: голы от обеих сторон и, возможно, очередная ничья. Хозяева выглядят предпочтительнее, но Зимбабве способна удивить.

Рекомендованные ставки: