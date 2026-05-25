26 мая в ответном матче за право выступать в Лиге 1 встретятся «Сент-Этьен» (представитель Лиги 2) и «Ницца» (клуб, который борется за сохранение прописки в элите). Первая встреча в Ницце завершилась победой хозяев? Нет – данных о первом матче нет, но по логике переходных игр это ответная встреча. «Ницца» находится в ужасной форме (5 матчей без побед), а «Сент-Этьен» дома – крепкий орешек.

«Сент-Этьен»

«Зелeные» пробились в финал переходных матчей через «Родез» (0:0, 7:6 по пенальти) – это была нервотрeпка. Команда нестабильна: победа 5:0 над «Амьеном» соседствует с поражениями от «Родеза» (1:2) и «Труа» (0:3). Атака работает средне – 1.20 гола за игру.

Дома «Сент-Этьен» – крепкая команда: не проигрывают в 7 из 9 последних матчей на своeм поле. Это их главный козырь. Проблема – оборона: 1.40 пропущенных в среднем. И главная беда – статистика личных встреч с «Ниццей»: 5 поражений подряд! В последних 5 матчах они пропустили от «Ниццы» 20 голов (8:0, 4:2, 3:0...). Это психологический нокаут.

«Ницца»

«Ницца» – представитель Лиги 1, но в ужасной форме: 5 матчей без побед. Атака не работает – 0.80 гола за игру. Оборона тоже дырявая – 1.40 пропущенных. В Кубке Франции «Ницца» недавно проиграла «Лансу» (1:3), а в чемпионате не выигрывает уже давно.

Но есть спасительная статистика: «Ницца» побеждает в 5 последних очных матчах против «Сент-Этьена»! И забивает в 5 последних встречах с этим соперником. Даже с учeтом своей плохой формы, психологически «Ницца» уверена в себе. В гостях они играют средне, но исторически «Сент-Этьен» для них – удобный соперник.

Факты о командах:

«Сент-Этьен»

Представитель Лиги 2, победитель первого раунда переходных игр

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома

Пять поражений подряд в очных встречах с «Ниццей»

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

«Ницца»

Представитель Лиги 1, борется за выживание

Пять матчей без побед – кризис

Пять побед подряд в очных встречах с «Сент-Этьеном»

Забивает в 5 последних матчах против «Сент-Этьена»

В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

«Ницца» побеждает в 5 последних очных матчах против «Сент-Этьена»

«Ницца» забивает в 5 последних встречах

В последних 5 матчах «Ницца» забила 20 голов «Сент-Этьену» – 4 в среднем за игру!

Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Ницца»

Психологическое преимущество «Ниццы» над «Сент-Этьеном» просто огромно. 5 побед подряд, 20 голов в 5 последних матчах – это уже не случайность, а ментальный барьер. «Сент-Этьен» дома крепок, но против такого соперника это вряд ли поможет.

«Ницца» в ужасной форме, но класс есть класс. Им нужно спасать место в Лиге 1, и такой соперник, как «Сент-Этьен», – лучший вариант для прерывания чeрной серии. Скорее всего, гости не проиграют и забьют как минимум один гол. Матч вряд ли будет сверхрезультативным, но голы от обеих сторон вероятны.

Рекомендованные ставки: