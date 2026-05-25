Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сент-Этьен» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.67

25 мая 2026 8:00
Сент-Этьен - Ницца
26 мая 2026, вторник 21:45 | Франция. Лига 1, Переходные матчи
Перейти в онлайн матча
1.67
Ницца не проиграет (X2)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

26 мая в ответном матче за право выступать в Лиге 1 встретятся «Сент-Этьен» (представитель Лиги 2) и «Ницца» (клуб, который борется за сохранение прописки в элите). Первая встреча в Ницце завершилась победой хозяев? Нет – данных о первом матче нет, но по логике переходных игр это ответная встреча. «Ницца» находится в ужасной форме (5 матчей без побед), а «Сент-Этьен» дома – крепкий орешек.

«Сент-Этьен»

«Зелeные» пробились в финал переходных матчей через «Родез» (0:0, 7:6 по пенальти) – это была нервотрeпка. Команда нестабильна: победа 5:0 над «Амьеном» соседствует с поражениями от «Родеза» (1:2) и «Труа» (0:3). Атака работает средне – 1.20 гола за игру.

Дома «Сент-Этьен» – крепкая команда: не проигрывают в 7 из 9 последних матчей на своeм поле. Это их главный козырь. Проблема – оборона: 1.40 пропущенных в среднем. И главная беда – статистика личных встреч с «Ниццей»: 5 поражений подряд! В последних 5 матчах они пропустили от «Ниццы» 20 голов (8:0, 4:2, 3:0...). Это психологический нокаут.

«Ницца»

«Ницца» – представитель Лиги 1, но в ужасной форме: 5 матчей без побед. Атака не работает – 0.80 гола за игру. Оборона тоже дырявая – 1.40 пропущенных. В Кубке Франции «Ницца» недавно проиграла «Лансу» (1:3), а в чемпионате не выигрывает уже давно.

Но есть спасительная статистика: «Ницца» побеждает в 5 последних очных матчах против «Сент-Этьена»! И забивает в 5 последних встречах с этим соперником. Даже с учeтом своей плохой формы, психологически «Ницца» уверена в себе. В гостях они играют средне, но исторически «Сент-Этьен» для них – удобный соперник.

Факты о командах:

«Сент-Этьен»

  • Представитель Лиги 2, победитель первого раунда переходных игр
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома
  • Пять поражений подряд в очных встречах с «Ниццей»
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

«Ницца»

  • Представитель Лиги 1, борется за выживание
  • Пять матчей без побед – кризис
  • Пять побед подряд в очных встречах с «Сент-Этьеном»
  • Забивает в 5 последних матчах против «Сент-Этьена»
  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

История личных встреч

  • «Ницца» побеждает в 5 последних очных матчах против «Сент-Этьена»
  • «Ницца» забивает в 5 последних встречах
  • В последних 5 матчах «Ницца» забила 20 голов «Сент-Этьену» – 4 в среднем за игру!

Прогноз на матч «Сент-Этьен» – «Ницца»

Психологическое преимущество «Ниццы» над «Сент-Этьеном» просто огромно. 5 побед подряд, 20 голов в 5 последних матчах – это уже не случайность, а ментальный барьер. «Сент-Этьен» дома крепок, но против такого соперника это вряд ли поможет.

«Ницца» в ужасной форме, но класс есть класс. Им нужно спасать место в Лиге 1, и такой соперник, как «Сент-Этьен», – лучший вариант для прерывания чeрной серии. Скорее всего, гости не проиграют и забьют как минимум один гол. Матч вряд ли будет сверхрезультативным, но голы от обеих сторон вероятны.

Рекомендованные ставки:

  • Ницца не проиграет (X2) – коэффициент 1.67
  • Обе забьют – да

1.67
Ницца не проиграет (X2)
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Ницца Сент-Этьен
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+