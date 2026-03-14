«Касымпаша» – «Эюпспор»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.8

14 марта 2026 10:40
Касымпаша - Эюпспор
15 мар. 2026, воскресенье 16:00 | Турция. Суперлига, 26 тур
15 марта в 26-м туре турецкой Суперлиги «Касымпаша» примет «Эюпспор». Это противостояние двух аутсайдеров, переживающих кризис. Хозяева имеют историческое преимущество и стабильно забивают, но много пропускают, гости практически не забивают и выглядят безнадежно в атаке.

«Касымпаша»

Хозяева занимают 16-е место в зоне вылета и переживают кризис, не выигрывая в 3 последних матчах и пропуская в 7 подряд. Несмотря на это, команда демонстрирует среднюю атаку: 1.20 гола в среднем за последние 5 игр (6 мячей) и забивает в 12 из 14 последних очных встречах с «Эюпспором». Хабиб Гуйе с 5 голами – лидер атак. Оборона «Касымпаши» катастрофична – 1.80 пропуска в среднем.

«Эюпспор»

Гости занимают 15-е место и переживают катастрофический кризис в атаке – всего 0.40 гола в среднем за последние 5 игр (2 мяча). Умут Бозок с 6 голами – лидер атак. Оборона «Эюпспора» нестабильна – 1.40 пропуска в среднем. Команда выглядит беспомощно в нападении и вряд ли сможет создать проблемы хозяевам.

Факты о командах:

«Касымпаша»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Пропускает в 7 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
  • Забивает «Эюпспору» в 12 из 14 последних очных встречах.
  • 16-е место в турнире (21 очко).

«Эюпспор»

  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • 15-е место в турнире (22 очка).

Прогноз на матч «Касымпаша» – «Эюпспор»

«Касымпаша» имеет историческое преимущество и стабильно забивает. «Эюпспор» практически не забивает и выглядит беспомощно. Учитывая, что хозяева традиционно успешны в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Касымпаши» с минимальным счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Касымпаши» – коэффициент 1.8.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Бестужев Павел
