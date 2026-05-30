31 мая в 14:30 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Сингапура и Монголии. Хозяева в неплохой форме: забивают в 9 последних матчах, не проигрывают в 5 из 7. Гости – в ужасном состоянии: 7 поражений подряд в гостевых товарищеских матчах, оборона дырявая – 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Сингапур на своeм поле обязан побеждать.

Сингапур

Сингапурцы подходят к матчу в стабильной форме. Забивают в 9 последних матчах – отличная серия. Атака приносит 1.60 гола в среднем за 5 игр. Оборона – слабое место: пропускают в 8 из 10 последних матчей, 1.20 в среднем. В прошлом матче победа над Бангладеш (1:0) в квалификации Кубка Азии. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних встреч. Дома Сингапур выглядит уверенно.

Монголия

Монголы в глубоком кризисе. 7 поражений подряд в гостевых товарищеских матчах – кошмарная серия. Оборона катастрофическая: 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах), пропускают в 10 из 12 последних встреч. Атака слабая – 1.00 гола за игру. В прошлом матче победа над Камбоджей (2:1), но это редкое исключение. В гостях монголы разваливаются.

Факты о командах

Сингапур

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 9 последних матчах

Не проигрывают в 5 из 7 матчей

Победа над Бангладеш (1:0)

Монголия

За 5 матчей: 1.00 забито, 2.40 пропущено

7 поражений подряд в гостевых товарищеских матчах

Пропускают в 10 из 12 матчей

Оборона – 12 голов в 5 матчах

Прогноз на матч Сингапур – Монголия

Сингапур забивает регулярно – 9 матчей подряд с голами. Монголия в гостях проигрывает всем и пропускает пачками – 2.40 гола за матч. Разница в классе очевидна. Хозяева дома обязаны побеждать, и с большой вероятностью сделают это с разницей минимум в 2 мяча. Гости могут забить – 1.00 гола за игру у них есть. Но это вряд ли спасeт их от разгрома.

Рекомендованные ставки