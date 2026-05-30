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Сингапур – Монголия: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70

30 мая 2026 9:46
Сингапур - Монголия
31 мая 2026, воскресенье 14:30 | Товарищеские матчи. Сборные
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1.70
Фора (-1.5) на Сингапур
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31 мая в 14:30 в рамках Товарищеского матча встретятся сборные Сингапура и Монголии. Хозяева в неплохой форме: забивают в 9 последних матчах, не проигрывают в 5 из 7. Гости – в ужасном состоянии: 7 поражений подряд в гостевых товарищеских матчах, оборона дырявая – 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр. Сингапур на своeм поле обязан побеждать.

Сингапур

Сингапурцы подходят к матчу в стабильной форме. Забивают в 9 последних матчах – отличная серия. Атака приносит 1.60 гола в среднем за 5 игр. Оборона – слабое место: пропускают в 8 из 10 последних матчей, 1.20 в среднем. В прошлом матче победа над Бангладеш (1:0) в квалификации Кубка Азии. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних встреч. Дома Сингапур выглядит уверенно.

Монголия

Монголы в глубоком кризисе. 7 поражений подряд в гостевых товарищеских матчах – кошмарная серия. Оборона катастрофическая: 2.40 пропущенных в среднем за 5 игр (12 голов в 5 матчах), пропускают в 10 из 12 последних встреч. Атака слабая – 1.00 гола за игру. В прошлом матче победа над Камбоджей (2:1), но это редкое исключение. В гостях монголы разваливаются.

Факты о командах

Сингапур

  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 9 последних матчах
  • Не проигрывают в 5 из 7 матчей
  • Победа над Бангладеш (1:0)

Монголия

  • За 5 матчей: 1.00 забито, 2.40 пропущено
  • 7 поражений подряд в гостевых товарищеских матчах
  • Пропускают в 10 из 12 матчей
  • Оборона – 12 голов в 5 матчах

Прогноз на матч Сингапур – Монголия

Сингапур забивает регулярно – 9 матчей подряд с голами. Монголия в гостях проигрывает всем и пропускает пачками – 2.40 гола за матч. Разница в классе очевидна. Хозяева дома обязаны побеждать, и с большой вероятностью сделают это с разницей минимум в 2 мяча. Гости могут забить – 1.00 гола за игру у них есть. Но это вряд ли спасeт их от разгрома.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1.5) на Сингапур – коэффициент 1.70
  • Тотал голов больше 2.5

1.70
Фора (-1.5) на Сингапур
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Товарищеские матчи. Сборные Монголия Сингапур
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