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«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2

30 мая 2026 9:18
Крылья Советов-2 - КДВ
31 мая 2026, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
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2.00
Фора (-1) на «КДВ»
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31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Крылья Советов-2» (5-е место, 11 очков) и лидер турнира «КДВ» (1-е место, 24 очка). Гости – настоящий монстр: не проигрывают в 14 из 16 последних матчей, забивают в 14 из 16. Хозяева, напротив, в глубоком кризисе: 5 матчей без побед, атака мертва – всего 1 гол за 5 игр (0.20 в среднем). Разрыв колоссальный. Ожидается уверенная победа фаворита.

«Крылья Советов-2»

Самарцы скатились до 5-го места и никак не могут выбраться из кризиса. 5 матчей без побед, атака в коме – всего 1 гол за последние 5 игр (0.20 в среднем). Оборона ещe держится – 0.80 пропущенных. В прошлом туре поражение от «Победы» (0:1). Ирлан Хугаев (2 гола) – лучший бомбардир, но поддержки нет. Команда выглядит обречeнной даже на домашнем поле.

«КДВ»

КДВ уверенно лидирует в турнире. Не проигрывают в 14 из 16 последних матчей, забивают в 14 из 16. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 матчей. Оборона надeжна – 1.00 пропущенный. В прошлом туре разгром «Оренбурга-2» (3:0). Даниил Кондраков (5 голов) – главная ударная сила. Гости нацелены на победу и укрепление лидерства.

Факты о командах

«Крылья Советов-2»

  • 5-е место, 11 очков, лучший бомбардир: Ирлан Хугаев (2)
  • За 5 матчей: 0.20 забито, 0.80 пропущено
  • 5 матчей без побед
  • Атака – 1 гол в 5 матчах

«КДВ»

  • 1-е место, 24 очка, лучший бомбардир: Даниил Кондраков (5)
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.00 пропущено
  • Не проигрывают в 14 из 16 матчей
  • Забивают в 14 из 16 матчей

Прогноз на матч «Крылья Советов-2» – «КДВ»

«КДВ» – лидер, который не проигрывает и забивает в каждом втором матче. «Крылья Советов-2» – команда без атаки и побед. 5 матчей без выигрыша и 1 гол за это время – это приговор. Гости на выезде против такого соперника обязаны побеждать без вопросов. Вопрос лишь в том, смогут ли хозяева забить – вряд ли.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1) на «КДВ» – коэффициент 2
  • Тотал голов меньше 2.5

2.00
Фора (-1) на «КДВ»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 КДВ Крылья Советов-2
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