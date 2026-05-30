31 мая в 10-м туре России Второй лиги Б встретятся «Крылья Советов-2» (5-е место, 11 очков) и лидер турнира «КДВ» (1-е место, 24 очка). Гости – настоящий монстр: не проигрывают в 14 из 16 последних матчей, забивают в 14 из 16. Хозяева, напротив, в глубоком кризисе: 5 матчей без побед, атака мертва – всего 1 гол за 5 игр (0.20 в среднем). Разрыв колоссальный. Ожидается уверенная победа фаворита.

«Крылья Советов-2»

Самарцы скатились до 5-го места и никак не могут выбраться из кризиса. 5 матчей без побед, атака в коме – всего 1 гол за последние 5 игр (0.20 в среднем). Оборона ещe держится – 0.80 пропущенных. В прошлом туре поражение от «Победы» (0:1). Ирлан Хугаев (2 гола) – лучший бомбардир, но поддержки нет. Команда выглядит обречeнной даже на домашнем поле.

«КДВ»

КДВ уверенно лидирует в турнире. Не проигрывают в 14 из 16 последних матчей, забивают в 14 из 16. Атака стабильна – 1.60 гола в среднем за 5 матчей. Оборона надeжна – 1.00 пропущенный. В прошлом туре разгром «Оренбурга-2» (3:0). Даниил Кондраков (5 голов) – главная ударная сила. Гости нацелены на победу и укрепление лидерства.

Факты о командах

«Крылья Советов-2»

5-е место, 11 очков, лучший бомбардир: Ирлан Хугаев (2)

За 5 матчей: 0.20 забито, 0.80 пропущено

5 матчей без побед

Атака – 1 гол в 5 матчах

«КДВ»

1-е место, 24 очка, лучший бомбардир: Даниил Кондраков (5)

За 5 матчей: 1.60 забито, 1.00 пропущено

Не проигрывают в 14 из 16 матчей

Забивают в 14 из 16 матчей

Прогноз на матч «Крылья Советов-2» – «КДВ»

«КДВ» – лидер, который не проигрывает и забивает в каждом втором матче. «Крылья Советов-2» – команда без атаки и побед. 5 матчей без выигрыша и 1 гол за это время – это приговор. Гости на выезде против такого соперника обязаны побеждать без вопросов. Вопрос лишь в том, смогут ли хозяева забить – вряд ли.

Рекомендованные ставки