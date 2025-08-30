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Вторая Лига Б группа 4
Команды
Крылья Советов-2
Крылья Советов-2
Самара
Вторая Лига Б группа 4
Стадион:
Металлург
Сайт:
http://www.kc-camapa.ru/
Тренер:
Дмитрий Шуков
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Фото
«Крылья» расстались с двумя нападающими
11 сентября
1
Фото
Защитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
7 сентября
1
Фото
Игроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
31 августа
Фото
«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
Фото
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
Прогноз на точный счeт матча «Крылья Советов-2» – «Оренбург-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
2025.06.13 09:31
Прогноз на точный счeт матча «Челябинск-2» – «Крылья Советов-2»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:26
Прогноз на точный счет матча «Крылья Советов-2» – «Динамо Барнаул»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:37
Прогноз на точный счeт матча «Амкар» – «Крылья Советов-2»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 12:33
Прогноз на точный счет матча «Уралец-ТС» – «Крылья Советов-2»: Вторая лига Б, 11 мая 2025
2025.05.10 12:02
«Носта» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.04.25 13:31
«Крылья Советов-2» – «Динамо Киров»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 21 сентября
2024.09.20 16:36
«Рубин-2» – «Крылья Советов-2»: прогноз на матч 21-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 15:55
Форвард «Крыльев Советов» вместо отпуска будет играть за дубль
2024.05.25 00:27
Видео
Матч молодежных составов «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершился массовой дракой
2020.03.15 14:43
9
«Крылья Советов-2»: «Готовы вступить в борьбу за Икарди, если он докажет свой уровень у нас на просмотре»
2018.01.30 16:16
9
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