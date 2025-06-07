8 июня в рамках 9-го тура Второй лиги Б состоится матч между «Челябинском-2» и «Крыльями Советов-2». Хозяева после неожиданной победы в прошлом туре надеются набрать очки на фоне неудачной серии соперника. Но оборонительные проблемы обеих команд обещают открытую и результативную игру.

«Челябинск-2»

Команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав лишь 4 очка в 8 матчах. Несмотря на победу над «Соколом Казань» (2:1), «Челябинск-2» продолжает оставаться одной из самых нестабильных команд турнира. В последних пяти матчах клуб пропустил 14 мячей (в среднем 2.8 за игру), что делает оборону команды одной из худших в лиге. При этом в атаке дела обстоят ненамного лучше: 4 забитых мяча за те же 5 туров. Команда проиграла 3 домашних матча подряд и стабильно пропускает – в каждом из 8 сыгранных матчей.

«Крылья Советов-2»

Гости находятся на 9-й строчке и имеют в активе 10 очков. Команда также переживает не лучший отрезок: 5 матчей подряд без побед. Однако в отличие от соперника, «Крылья Советов-2» выглядят более сбалансированно: 5 голов за последние 5 туров и 7 пропущенных. В атаке выделяется Иван Бобер, который забил 3 мяча в 5 играх. Самарцы умеют пользоваться слабостями соперников, особенно если те предоставляют свободные зоны в обороне, как это регулярно делает «Челябинск-2».

Факты о командах:

«Челябинск-2»

Проиграл 3 последних матча дома

В среднем 0.80 гола за игру в атаке, 2.80 – в защите (последние 5 игр)

Пропускает в каждом из 8 матчей сезона

«Крылья Советов-2»

Не выигрывает 5 матчей подряд

В среднем 1.00 гол за игру в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)

Пропускает в 6 матчах подряд

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:0 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур Челябинск-2 1 : 0 Крылья Советов-2

Прогноз на матч «Челябинск-2» – «Крылья Советов-2»

Обе команды показывают уязвимую оборону, особенно «Челябинск-2», чей уровень игры в защите критически низкий. Несмотря на домашнее поле, хозяева не демонстрируют устойчивости и регулярно уступают. «Крылья Советов-2» выглядят чуть стабильнее, имеют более сбалансированную структуру и опасного форварда в лице Бобера. Гости выглядят фаворитами матча и способны прервать свою безвыигрышную серию именно в этом туре.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Крыльев Советов-2».

Рекомендованные ставки: