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Прогноз на точный счёт матча «Челябинск-2» – «Крылья Советов-2»: Вторая лига Б, 8 июня 2025

07 июня 2025 12:47
Челябинск-2 - Крылья Советов-2
08 июн. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
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6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Крыльев Советов-2»
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8 июня в рамках 9-го тура Второй лиги Б состоится матч между «Челябинском-2» и «Крыльями Советов-2». Хозяева после неожиданной победы в прошлом туре надеются набрать очки на фоне неудачной серии соперника. Но оборонительные проблемы обеих команд обещают открытую и результативную игру.

«Челябинск-2»

Команда занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав лишь 4 очка в 8 матчах. Несмотря на победу над «Соколом Казань» (2:1), «Челябинск-2» продолжает оставаться одной из самых нестабильных команд турнира. В последних пяти матчах клуб пропустил 14 мячей (в среднем 2.8 за игру), что делает оборону команды одной из худших в лиге. При этом в атаке дела обстоят ненамного лучше: 4 забитых мяча за те же 5 туров. Команда проиграла 3 домашних матча подряд и стабильно пропускает – в каждом из 8 сыгранных матчей.

«Крылья Советов-2»

Гости находятся на 9-й строчке и имеют в активе 10 очков. Команда также переживает не лучший отрезок: 5 матчей подряд без побед. Однако в отличие от соперника, «Крылья Советов-2» выглядят более сбалансированно: 5 голов за последние 5 туров и 7 пропущенных. В атаке выделяется Иван Бобер, который забил 3 мяча в 5 играх. Самарцы умеют пользоваться слабостями соперников, особенно если те предоставляют свободные зоны в обороне, как это регулярно делает «Челябинск-2».

Факты о командах:

«Челябинск-2»

  • Проиграл 3 последних матча дома
  • В среднем 0.80 гола за игру в атаке, 2.80 – в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в каждом из 8 матчей сезона

«Крылья Советов-2»

  • Не выигрывает 5 матчей подряд
  • В среднем 1.00 гол за игру в атаке, 1.40 – в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 матчах подряд

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Челябинск-2
1 : 0
08.06.2025
Крылья Советов-2

Прогноз на матч «Челябинск-2» – «Крылья Советов-2»

Обе команды показывают уязвимую оборону, особенно «Челябинск-2», чей уровень игры в защите критически низкий. Несмотря на домашнее поле, хозяева не демонстрируют устойчивости и регулярно уступают. «Крылья Советов-2» выглядят чуть стабильнее, имеют более сбалансированную структуру и опасного форварда в лице Бобера. Гости выглядят фаворитами матча и способны прервать свою безвыигрышную серию именно в этом туре.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Крыльев Советов-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Крыльев Советов-2» – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Крыльев Советов-2» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Крыльев Советов-2»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Крылья Советов-2 Челябинск-2
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