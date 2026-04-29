Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челябинск-2 - Крылья Советов-2: обзор матча 29 апреля 2026

Челябинск-2
29.04.2026, среда, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 5 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов-2
45' Е. Глухов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Челябинск-2 - Крылья Советов-2
Завершен
Замена
Артем Пермяков ️️️️➡️️ Илья Юрин
90' +2
Желтая карточка
Никита Зырянов
79'
Желтая карточка
Марк Каптинар
77'
77'
Замена
Stanislav Politov ️️️️➡️️ Егор Трунтаев
Замена
Александр Пашков ️️️️➡️️ Александр Чемасов
71'
64'
Замена
Денис Базыгин ️️️️➡️️ Шодибек Шарипов
Замена
Феликс Чаплиев ️️️️➡️️ Денис Пушкарев
61'
Замена
Дмитрий Юдин ️️️️➡️️ Елизар Глухов
61'
52'
Замена
Илья Грибакин ️️️️➡️️ Арсений Абзалилов
51'
Замена
Максим Борисов ️️️️➡️️ Филипп Бодров
Замена
Илья Юрин ️️️️➡️️ Всеволод Бураджиев
46'
46'
Замена
Ирлан Хугаев ️️️️➡️️ Денис Маликов
ГОЛ! 1:0! Елизар Глухов
Пас отдал Василий Палкин
45'
Желтая карточка
Александр Новосад
36'
22'
Желтая карточка
Арсений Абзалилов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск-2
16
Александр Мележечкин
ВР
68
Марк Каптинар
ЛЗ
14
Василий Палкин
ЛЗ
13
Артем Тушин
ЛЗ
44
Игорь Русяев
ЦЗ
12
Александр Новосад
ПЗ
9
Никита Зырянов
ПЗ
47
Елизар Глухов
ПЗ
15
Денис Пушкарев
ЛП
71
Всеволод Бураджиев
ПП
97
Александр Чемасов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Коркин
Крылья Советов-2
61
Данил Белтюков
ВР
35
Арсений Абзалилов
ЛЗ
92
Эмин Эскеров
ЛЗ
50
Егор Трунтаев
ЛЗ
56
Артем Радаев
ПЗ
33
Алексей Лысов
ПЗ
55
Артем Чалый
ПЗ
86
Самид Самедов
ЛП
78
Денис Маликов
ЦП
73
Шодибек Шарипов
ПП
97
Филипп Бодров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Челябинск-2
78
Федор Маргарян
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
18
Тихон Орлов
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
92
Дмитрий Юдин
ЦЗ
80
Артем Пермяков
ЦЗ
51
Феликс Чаплиев
ЦЗ
89
Илья Юрин
ЦЗ
67
Александр Пашков
ЦЗ
Крылья Советов-2
1
Михаил Недоспасов
ЦЗ
65
Илья Грибакин
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
67
Денис Базыгин
ЦЗ
79
Ирлан Хугаев
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
88
Максим Борисов
ЦЗ
3-2-2-1
16
Мележечкин
68
Каптинар
14
Палкин
44
Русяев
13
Тушин
47
Глухов
15
Пушкарев
71
Бураджиев
97
Чемасов
3-2-3-1
61
Белтюков
33
Лысов
35
Абзалилов
92
Эскеров
55
Чалый
50
Трунтаев
73
Шарипов
78
Маликов
86
Самедов
97
Бодров
47
Глухов
92
Юдин
92
Юдин
47
Глухов
Юрин
80
Пермяков
80
Пермяков
Юрин
15
Пушкарев
51
Чаплиев
51
Чаплиев
15
Пушкарев
71
Бураджиев
89
Юрин
89
Юрин
71
Бураджиев
97
Чемасов
67
Пашков
67
Пашков
97
Чемасов
35
Абзалилов
65
Грибакин
65
Грибакин
35
Абзалилов
50
Трунтаев
84
Politov
84
Politov
50
Трунтаев
73
Шарипов
67
Базыгин
67
Базыгин
73
Шарипов
78
Маликов
79
Хугаев
79
Хугаев
78
Маликов
97
Бодров
88
Борисов
88
Борисов
97
Бодров
Остались в запасе
Челябинск-2
Крылья Советов-2
78
Федор Маргарян
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
18
Тихон Орлов
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
1
Михаил Недоспасов
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Остались в запасе
78
Федор Маргарян
ЦЗ
81
Кирилл Бородин
ЦЗ
18
Тихон Орлов
ЦЗ
76
Николай Козлов
ЦЗ
17
Андрей Шведов
ЦЗ
75
Данил Шагеев
ЦЗ
Остались в запасе
1
Михаил Недоспасов
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
Главный тренер
Виталий Коркин
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Статистика матча Челябинск-2 - Крылья Советов-2
3
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
20
7
Офсайды
1
4
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
1
0
Информация о матче
Главный судья:
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Челябинск-2
Крылья Советов-2
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Челябинск-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.57
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
«Челябинск-2» – «Носта»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.73
30 мая
Прогноз на точный счeт матча «Химик» – «Челябинск-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:50
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Челябинск-2
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Урал-2
2 : 2
05.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Челябинск-2
0 : 3
28.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Ижевск
1 : 0
21.06.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+