Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Брл - Крылья Советов-2: обзор матча 14 июня 2026

Динамо Брл
14.06.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
1 : 1
Завершен
Крылья Советов-2
35' Д. Маликов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Брл - Крылья Советов-2
Завершен
Замена
Данил Решетников ️️️️➡️️ Артем Саблин
38'
35'
ГОЛ! 0:1! Денис Маликов
21'
Замена
Егор Трунтаев ️️️️➡️️ Артем Радаев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
23
Никита Ворона
ЛЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
27
Артем Саблин
ПЗ
21
Андрей Жигалов
ПЗ
49
Дмитрий Бакай
ПЗ
13
Антон Петухов
ЛП
11
Роман Колмаков
ЦП
10
Михаил Осипов
ПП
14
Кирилл Могель
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Крылья Советов-2
1
Михаил Недоспасов
ВР
56
Артем Радаев
ЛЗ
35
Арсений Абзалилов
ЛЗ
59
Данила Савельев
ЛЗ
65
Илья Грибакин
ПЗ
86
Самид Самедов
ПЗ
92
Эмин Эскеров
ПЗ
79
Ирлан Хугаев
ЛП
97
Филипп Бодров
ЦП
78
Денис Маликов
ПП
98
Николай Максимов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Динамо Брл
93
Александр Рейз
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦЗ
18
Антон Шадура
ЦЗ
83
Константин Симаков
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
33
Савва Котов
ЦЗ
39
Данил Барыбин
ЦЗ
Крылья Советов-2
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
50
Егор Трунтаев
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
88
Максим Борисов
ЦЗ
3-2-3-1
16
Бычков
21
Жигалов
23
Ворона
53
Илик
85
Мальфанов
49
Бакай
13
Петухов
11
Колмаков
10
Осипов
14
Могель
3-2-3-1
1
Недоспасов
86
Самедов
56
Радаев
35
Абзалилов
92
Эскеров
59
Савельев
78
Маликов
97
Бодров
79
Хугаев
98
Максимов
27
Саблин
73
Решетников
73
Решетников
27
Саблин
56
Радаев
50
Трунтаев
50
Трунтаев
56
Радаев
Остались в запасе
Динамо Брл
Крылья Советов-2
93
Александр Рейз
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦЗ
18
Антон Шадура
ЦЗ
83
Константин Симаков
ЦЗ
33
Савва Котов
ЦЗ
39
Данил Барыбин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
88
Максим Борисов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Остались в запасе
93
Александр Рейз
ЦЗ
7
Иван Житников
ЦЗ
18
Антон Шадура
ЦЗ
83
Константин Симаков
ЦЗ
33
Савва Котов
ЦЗ
39
Данил Барыбин
ЦЗ
Остались в запасе
16
Арсений Осадчий
ЦЗ
40
Никита Бекетов
ЦЗ
84
Stanislav Politov
ЦЗ
63
Иван Ковальчук
ЦЗ
74
Вячеслав Урюпин
ЦЗ
88
Максим Борисов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Главный тренер
Дмитрий Шуков
Статистика матча Динамо Брл - Крылья Советов-2
Всего ударов по воротам
8
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
13
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Главный судья:
D. Golov
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Брл
Крылья Советов-2
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Игрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
«Крылья Советов-2» – «Химик»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.82
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Крылья Советов-2» – «КДВ»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2
30 мая
«Крылья» отправили нападающего в аренду в клуб из Беларуси
22 января
Клуб Второй лиги отправил основу на матч на самолете, а запасных – на автобусе
2025.08.30 12:30
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Динамо Брл
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Крылья Советов-2
1 : 0
01.07.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Носта
1 : 1
28.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Крылья Советов-2
0 : 2
21.06.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+