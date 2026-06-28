Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Брл - Рубин-2: обзор матча 28 июня 2026

Динамо Брл
28.06.2026, воскресенье, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
2 : 0
Завершен
Рубин-2
51' А. Шадура 80' А. Рейз
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Брл - Рубин-2
Завершен
86'
Замена
Артем Киселенко ️️️️➡️️ Илья Иванов
Замена
Данил Решетников ️️️️➡️️ Артем Саблин
83'
ГОЛ! 2:0! Александр Рейз
Пас отдал Никита Ворона
80'
79'
Желтая карточка
Айдар Сайфутдинов
Замена
Кирилл Могель ️️️️➡️️ Артем Яркин
74'
74'
Замена
Адель Гайнулин ️️️️➡️️ Арсений Толстов
Замена
Александр Рейз ️️️️➡️️ Иван Житников
71'
Замена
Никита Ворона ️️️️➡️️ Роман Колмаков
71'
64'
Замена
Айдар Сайфутдинов ️️️️➡️️ Егор Чумарин
64'
Замена
Савва Чернов ️️️️➡️️ Риваль Гумеров
ГОЛ! 1:0! Антон Шадура
51'
45'
Замена
Прохор Ильин ️️️️➡️️ Рамазан Ахметов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Брл
16
Илья Бычков
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
11
Роман Колмаков
ЛЗ
13
Антон Петухов
ЛЗ
7
Иван Житников
ЦЗ
85
Артем Мальфанов
ПЗ
49
Дмитрий Бакай
ПЗ
21
Андрей Жигалов
ПЗ
27
Артем Саблин
ЦП
18
Антон Шадура
ЦФ
96
Артем Яркин
ЦФ
Главный тренер
Александр Данцев
Рубин-2
71
Иван Старцев
ВР
3
Иван Сергеев
ЛЗ
95
Илья Иванов
ЛЗ
97
Егор Чумарин
ЛЗ
74
Илья Балясников
ЦЗ
84
Даниил Кирягин
ПЗ
29
Рамазан Ахметов
ПЗ
58
Рамиль Калмурзин
ПЗ
6
Арсений Толстов
ЦП
55
Эмиль Галимуллин
ЦФ
77
Риваль Гумеров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Федоров
Динамо Брл
93
Александр Рейз
ЦЗ
39
Данил Барыбин
ЦЗ
14
Кирилл Могель
ЦЗ
73
Данил Решетников
ЦЗ
23
Никита Ворона
ЦЗ
Рубин-2
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
42
Дамир Багаутдинов
ЦЗ
47
Артем Киселенко
ЦЗ
80
Савва Чернов
ЦЗ
20
Адель Гайнулин
ЦЗ
88
Прохор Ильин
ЦЗ
34
Айдар Сайфутдинов
ЦЗ
17
Илья Яковлев
ЦЗ
3-2-1-2
16
Бычков
53
Илик
11
Колмаков
7
Житников
13
Петухов
21
Жигалов
27
Саблин
96
Яркин
18
Шадура
3-2-1-2
71
Старцев
3
Сергеев
95
Иванов
74
Балясников
58
Калмурзин
97
Чумарин
6
Толстов
77
Гумеров
55
Галимуллин
7
Житников
93
Рейз
93
Рейз
7
Житников
96
Яркин
14
Могель
14
Могель
96
Яркин
27
Саблин
73
Решетников
73
Решетников
27
Саблин
11
Колмаков
23
Ворона
23
Ворона
11
Колмаков
95
Иванов
47
Киселенко
47
Киселенко
95
Иванов
77
Гумеров
80
Чернов
80
Чернов
77
Гумеров
6
Толстов
20
Гайнулин
20
Гайнулин
6
Толстов
29
Ахметов
88
Ильин
88
Ильин
29
Ахметов
97
Чумарин
34
Сайфутдинов
34
Сайфутдинов
97
Чумарин
Остались в запасе
Динамо Брл
Рубин-2
39
Данил Барыбин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
42
Дамир Багаутдинов
ЦЗ
17
Илья Яковлев
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Федоров
Остались в запасе
39
Данил Барыбин
ЦЗ
Остались в запасе
91
Амир Хайрулин
ЦЗ
42
Дамир Багаутдинов
ЦЗ
17
Илья Яковлев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Данцев
Главный тренер
Андрей Федоров
Статистика матча Динамо Брл - Рубин-2
1
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
4
12
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
4
2
Информация о матче
Главный судья:
A. Morozan
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Брл
Рубин-2
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Носта» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 3.35
20 июня
«Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 4.4
13 июня
«Урал-2» – «Динамо» Барнаул: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.65
30 мая
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.19 17:58
Игрок барнаульского «Динамо» травмировался, сделав неудачное сальто во время празднования
2025.08.11 09:02
2
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
2 июля
«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8
20 июня
«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги
19 июня
«Победа» – «Рубин-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.77
13 июня
«Рубин-2» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 3.55
6 июня
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Ижевск
- : -
09.07.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Челябинск-2
- : -
12.07.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Крылья Советов-2
- : -
12.07.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
КДВ
- : -
12.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
- : -
12.07.2026
Рубин-2
Последние матчи
Все
Динамо Брл
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Динамо Брл
0 : 2
05.07.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Носта
0 : 1
21.06.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Динамо Брл
1 : 1
14.06.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 16 тур
Рубин-2
2 : 2
05.07.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Рубин-2
3 : 0
01.07.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Динамо Брл
2 : 0
28.06.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Рубин-2
1 : 0
21.06.2026
Акрон-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Победа
6 : 0
14.06.2026
Рубин-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+