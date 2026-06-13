14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Динамо Барнаул» и «Крылья Советов-2».

«Динамо Барнаул»

Барнаульский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице (4 очка после 11 туров). Команда находится в глубоком кризисе: не может выиграть в 12 последних матчах, пропускает в 14 из 16 последних игр. Оборона выглядит катастрофически – в среднем 2.60 пропущенных за последние пять игр (13 голов в пяти встречах). Атака приносит 1.00 гола в среднем (пять голов в пяти матчах). В прошлом туре «Динамо» уступило «Победе» на своeм поле (0:2). Однако история личных встреч с «Крыльями Советов-2» даeт хозяевам некоторую надежду: они не проигрывают сопернику в шести из семи последних очных матчей.

«Крылья Советов-2»

Самарский дубль располагается на четвeртом месте (17 очков). Команда показывает стабильные результаты дома, но на выезде испытывает серьeзные проблемы: 11 последних гостевых матчей без побед. В атаке гости действуют скромно – 1.00 гола в среднем за последние пять игр (пять голов в пяти встречах). Оборона пропускает 0.80 в среднем, причeм «Крылья» пропускают в трeх последних матчах. В прошлом туре была одержана домашняя победа над «Акроном-2» (2:1).

Факты о командах

«Динамо Барнаул»

12-е место, 4 очка, лучший бомбардир: Михаил Осипов (2)

За 5 матчей: 1.00 забито, 2.60 пропущено

12 матчей без побед

Пропускают в 14 из 16 матчей

Не проигрывают «Крыльям» в 6 из 7 последних встреч

«Крылья Советов-2»

4-е место, 17 очков, лучший бомбардир: Ирлан Хугаев (3)

За 5 матчей: 1.00 забито, 0.80 пропущено

11 гостевых матчей без побед

Пропускают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Динамо Барнаул» – «Крылья Советов-2»

Встречаются команды с противоположными тенденциями: «Динамо» не побеждает дома, «Крылья» не выигрывают в гостях. Оборона хозяев дырявая, но история личных встреч говорит о том, что барнаульцы часто не проигрывают этому сопернику. Гости, в свою очередь, мало забивают на выезде. Учитывая все факторы, наиболее вероятным исходом выглядит ничья. При этом голов, скорее всего, будет немного.

Рекомендованные ставки