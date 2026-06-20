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«Рубин-2» – «Акрон-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.8

20 июня 2026 10:59
Рубин-2 - Акрон-2
21 июн. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
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1.80
Фора (-1) на «Акрон-2»
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21 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Рубин-2» и «Акрон-2».

«Рубин-2»

Казанский дубль занимает десятое место в турнирной таблице (11 очков после 12 туров). Команда переживает кризис: не может выиграть в пяти последних матчах, пропускает в пяти последних. Атака приносит 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре голА в пяти встречах). Оборона выглядит катастрофически – 2.40 пропущенных в среднем (12 голов). В прошлом туре последовало разгромное поражение от «Победы» (0:6). Лучший бомбардир Адель Тешкин забил четыре мяча. Хозяева находятся в глубоком кризисе.

«Акрон-2»

Тольяттинский дубль располагается на шестом месте (16 очков). Команда демонстрирует впечатляющую атакующую игру: забивает в 13 последних матчах, в среднем 2.60 гола за последние пять игр (13 голов в пяти встречах). Лучший бомбардир Максим Холодов уже забил семь мячей. Оборона пропускает 1.40 в среднем (семь голов). В прошлом туре была одержана разгромная победа над «Ностой» (5:0). Гости являются явными фаворитами.

Факты о командах

«Рубин-2»

  • 10-е место, 11 очков, лучший бомбардир: Адель Тешкин (4)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 2.40 пропущено
  • 5 матчей без побед
  • Пропускают в 5 последних матчах

«Акрон-2»

  • 6-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Максим Холодов (7)
  • За 5 матчей: 2.60 забито, 1.40 пропущено
  • Забивают в 13 последних матчах

Прогноз на матч «Рубин-2» – «Акрон-2»

«Акрон-2» подходит к матчу в отличной атакующей форме, тогда как «Рубин-2» переживает кризис и много пропускает. Гости обязаны побеждать. Учитывая атакующий потенциал «Акрона-2» и слабую оборону хозяев, ставка на победу гостей с комфортной разницей выглядит обоснованной. Гол от хозяев маловероятен.

Рекомендованные ставки

  • Фора (-1) на «Акрон-2» – коэффициент 1.8
  • Индивидуальный тотал «Акрон-2» больше 1.5

1.80
Фора (-1) на «Акрон-2»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 Акрон-2 Рубин-2
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