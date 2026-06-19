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«Нефтяник» Избербаш – «Рубин» Ялта: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.73

19 июня 2026 9:27
Нефтяник - Рубин Я
20 июн. 2026, суббота 16:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
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1.73
Победа «Рубин» Ялта
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20 июня 2026 года в рамках 13-го тура России Второй лиги Б встретятся «Нефтяник» Избербаш и «Рубин» Ялта.

«Нефтяник» Избербаш

Избербашский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице (12 очков после 12 туров). Команда находится в кризисной форме, особенно в обороне: пропускает в четырeх последних матчах, в среднем 2.80 гола за последние пять игр (14 голов в пяти встречах). Атака приносит 1.20 гола в среднем (шесть голов). В прошлом туре «Нефтяник» одержал неожиданную выездную победу над «Кызылташем» (2:1), однако до этого последовали разгромные поражения от «Ростова-2» (1:3), «Зари Луганск» (0:3) и «Победы» Хасавюрт (0:7). Оборона хозяев остаeтся главной проблемой.

«Рубин» Ялта

Ялтинский клуб располагается на шестом месте (19 очков). Команда демонстрирует стабильные результаты: не проигрывает в трeх последних матчах и в шести из восьми последних. В атаке «Рубин» действует эффективно – 1.60 гола в среднем за последние пять игр (восемь голов), причeм клуб забивает в шести из восьми последних матчей. Оборона пропускает 1.20 в среднем. В прошлом туре была зафиксирована сухая ничья с «Динамо-2 Махачкала» (0:0). Гости уступают хозяевам в классе и находятся в лучшей форме, что делает их фаворитами встречи.

Факты о командах

«Нефтяник» Избербаш

  • 14-е место, 12 очков, лучший бомбардир: Гусейн Караев (2)
  • За 5 матчей: 1.20 забито, 2.80 пропущено
  • Пропускают в 4 последних матчах

«Рубин» Ялта

  • 6-е место, 19 очков, лучший бомбардир: Вячеслав Пурак (5)
  • За 5 матчей: 1.60 забито, 1.20 пропущено
  • 3 матча без поражений
  • Забивают в 6 из 8 матчей

Прогноз на матч «Нефтяник» Избербаш – «Рубин» Ялта

«Рубин» Ялта подходит к матчу в лучшей форме и располагается выше в таблице. Оборона «Нефтяника» остаeтся крайне уязвимой, а ялтинцы стабильно забивают. Гости имеют хорошие шансы как минимум не проиграть. Учитывая слабую защиту хозяев и их нестабильность, «Рубин» должен побеждать.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Рубина» Ялта – коэффициент 1.73
  • Тотал голов больше 2.5

1.73
Победа «Рубин» Ялта
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
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