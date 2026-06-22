Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Англия – Гана: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

22 июня 2026 8:05
Англия - Гана
23 июн. 2026, вторник 23:00 | Чемпионат мира, группа L, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
победа Англии с форой (-2)
Сделать ставку

Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Англии и Ганы пройдет 23 июня 2026 года и начнется в 23:00 по московскому времени. Англичане уверенно стартовали на турнире, обыграв Хорватию (4:2), и демонстрируют стабильную результативность – девять голов в пяти последних матчах. Гана, напротив, начала турнир с минимальной победы над Панамой (1:0), но ее атака выглядит крайне бледно – всего четыре гола в пяти последних матчах. Сможет ли африканская команда дать бой английскому фавориту, или Англия оформит вторую победу и досрочно решит вопрос с выходом в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Англии подходит к игре в хорошей форме: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда обыграла Хорватию (4:2) в стартовом туре, а также одержала победы над Коста-Рикой (3:0) и Новой Зеландией (1:0), уступила Японии (0:1) и сыграла вничью с Уругваем (1:1). Англичане действуют организованно в обороне и эффективно в атаке, имеют в составе лидеров, способных решить исход любого матча. Против Ганы они будут максимально мотивированы взять три очка и досрочно обеспечить себе выход в плей-офф.

Гана подходит к игре со скромной статистикой: четыре гола в пяти матчах (в среднем 0,8 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда обыграла Панаму (1:0) в стартовом туре, но до этого показывала неубедительные результаты: ничья с Уэльсом (1:1), поражения от Мексики (0:2), Германии (1:2) и Австрии (1:5). Оборона Ганы не выдерживает давления со стороны топ-соперников, а атака недостаточно эффективна, чтобы компенсировать потери. Против организованной и мощной Англии ганцам будет крайне сложно создать моменты и сдержать натиск соперника.

Итоговый вывод: Англия превосходит Гану по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. Гана может рассчитывать только на чудо, но разница в уровне слишком велика. Учитывая текущую форму и мотивацию англичан, победа европейской сборной с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Англии.

Форма и история личных встреч

Англия стабильно забивает и редко пропускает, тогда как Гана пропускает в среднем два гола за игру и не показывает достаточной эффективности в атаке. В очных встречах команды обменивались результатами, однако текущая форма и класс англичан дают им явное преимущество. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Англии выглядит закономерной.

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Англия
1 : 1
29.03.2011
Гана


Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Нико О'Райли
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
0
Рис Джеймс
ПЗ
4
Деклан Райс
ЦП
8
Эллиот Андерсон
ЦП
18
Энтони Гордон
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
20
Нони Мадуэке
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Гана
0
Лоуренс Ати-Зиджи
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
0
Джером Опоку
ЦЗ
0
Джонас Аджетеи
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
22
Камалдин Сулемана
ЦП
15
Элиша Овусу
ЦП
0
Калеб Йиренки
ЦП
11
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
24
Эрнест Нуама
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
4-5-1
1
Пикфорд
3
О'Райли
5
Стоунз
2
Конса
0
Джеймс
8
Андерсон
18
Гордон
10
Беллингем
20
Мадуэке
4
Райс
9
Кейн
4-3-3
0
Ати-Зиджи
26
Сенайя
0
Опоку
0
Аджетеи
14
Менса
22
Сулемана
15
Овусу
0
Йиренки
24
Нуама
9
Айю
11
Семеньо
Остались в запасе
Англия
Гана
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Карлуш Кейруш

Прогноз на победителя

Англия имеет мощную атаку и надежную оборону, тогда как Гана пропускает в среднем два гола за игру и не показывает острой атаки, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа англичан с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Англии с форой (-2) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Англии и Ганы состоится 23 июня 2026 года и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Англия – Гана: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

2.10
победа Англии с форой (-2)
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Чемпионат мира Гана Англия
Другие прогнозы
23.06.2026
03:00
2.25
Чемпионат мира, группа I, 2 тур
Норвегия - Сенегал
Победа Норвегии
23.06.2026
06:00
1.93
Чемпионат мира, группа J, 2 тур
Иордания - Алжир
Победа Алжира с форой (-1)
23.06.2026
20:00
2.07
Чемпионат мира, группа K, 2 тур
Португалия - Узбекистан
Победа Португалии с форой (-2)
23.06.2026
23:00
2.10
Чемпионат мира, группа L, 2 тур
Англия - Гана
победа Англии с форой (-2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 