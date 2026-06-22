Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Англии и Ганы пройдет 23 июня 2026 года и начнется в 23:00 по московскому времени. Англичане уверенно стартовали на турнире, обыграв Хорватию (4:2), и демонстрируют стабильную результативность – девять голов в пяти последних матчах. Гана, напротив, начала турнир с минимальной победы над Панамой (1:0), но ее атака выглядит крайне бледно – всего четыре гола в пяти последних матчах. Сможет ли африканская команда дать бой английскому фавориту, или Англия оформит вторую победу и досрочно решит вопрос с выходом в плей-офф?
Кто победит в матче
Сборная Англии подходит к игре в хорошей форме: девять голов в пяти последних матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего четыре пропущенных (0,8). Команда обыграла Хорватию (4:2) в стартовом туре, а также одержала победы над Коста-Рикой (3:0) и Новой Зеландией (1:0), уступила Японии (0:1) и сыграла вничью с Уругваем (1:1). Англичане действуют организованно в обороне и эффективно в атаке, имеют в составе лидеров, способных решить исход любого матча. Против Ганы они будут максимально мотивированы взять три очка и досрочно обеспечить себе выход в плей-офф.
Гана подходит к игре со скромной статистикой: четыре гола в пяти матчах (в среднем 0,8 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда обыграла Панаму (1:0) в стартовом туре, но до этого показывала неубедительные результаты: ничья с Уэльсом (1:1), поражения от Мексики (0:2), Германии (1:2) и Австрии (1:5). Оборона Ганы не выдерживает давления со стороны топ-соперников, а атака недостаточно эффективна, чтобы компенсировать потери. Против организованной и мощной Англии ганцам будет крайне сложно создать моменты и сдержать натиск соперника.
Итоговый вывод: Англия превосходит Гану по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. Гана может рассчитывать только на чудо, но разница в уровне слишком велика. Учитывая текущую форму и мотивацию англичан, победа европейской сборной с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Англии.
Форма и история личных встреч
Англия стабильно забивает и редко пропускает, тогда как Гана пропускает в среднем два гола за игру и не показывает достаточной эффективности в атаке. В очных встречах команды обменивались результатами, однако текущая форма и класс англичан дают им явное преимущество. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Англии выглядит закономерной.
Прогноз на победителя
Англия имеет мощную атаку и надежную оборону, тогда как Гана пропускает в среднем два гола за игру и не показывает острой атаки, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа англичан с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Англии с форой (-2) с коэффициентом 2.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч второго тура группового этапа между сборными Англии и Ганы состоится 23 июня 2026 года и начнется в 23:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».