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    Карлуш Кейруш

    Тренер
    Имя Карлуш
    Фамилия Кейруш
    Команда Катар
    Гражданство Португалия
    Дата рождения 1 марта 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Египет 1 0 1 0 Иран 1 1 0 0 Катар 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.06.2022 Южная Корея 4 : 1 Египет
    20.09.2022 Катар 0 : 0 Боливия
    10.11.2022 Иран 1 : 0 Никарагуа
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