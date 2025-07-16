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Карлуш Кейруш
Карлуш Кейруш
Португалия
1 марта 1953 (73)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Экс-тренер «Реала» и «МЮ» возглавил сборную Ганы перед ЧМ-2026
13 апреля
Экс-тренер «Реала» возглавил Оман
2025.07.16 20:36
Фото
Экс-тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» возглавил сборную Катара
2023.02.06 20:19
Стали известны семь кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии
2022.12.15 15:49
Кейруш объявил об уходе из сборной Ирана после поражения от США
2022.11.30 16:59
1
Кейруш двумя словами охарактеризовал вылет сборной Ирана с ЧМ-2022
2022.11.30 01:48
1
Азмун объяснил, почему придушил тренера Кейруша после гола Уэльсу
2022.11.25 20:27
Фото
Азмун придушил тренера Кейруша после гола Уэльсу
2022.11.25 16:26
4
Кейруш: «Протесты в Иране? Спросите у Саутгейта, что он думает о выводе США из Афганистана»
2022.11.25 08:51
6
Тренер Ирана раскритиковал фанатов команды, которые освистывали сборную в матче с Англией
2022.11.22 11:33
1
Тренер сборной Ирана: «Наши футболисты могут поддержать протесты в стране во время ЧМ»
2022.11.16 01:02
Кейруш объявил об уходе из сборной Египта
2022.03.30 10:52
Кейруш: «Я вхожу в десятку лучших тренеров мира»
2022.03.28 07:54
5
Кейруш – новый главный тренер сборной Египта
2021.09.09 10:15
Кейруш требует Иран через ФИФА возместить долг
2019.04.17 11:08
3
Кейруш возглавил сборную Колумбии
2019.02.07 08:41
Иран с двумя игроками РПЛ и экс-тренером «Манчестер Юнайтед» не пропустил за первые четыре матча Кубка Азии
2019.01.21 08:30
2
Кейруш: «Реал» расстался с Макелеле, потому что его футболки не продавались в достаточном количестве»
2018.10.12 17:41
5
Куарежма: «Я был раздражен поведением иранцев, но еще больше меня бесил их тренер»
2018.06.26 08:30
8
Кейруш: «VAR не работает, удар локтем – это красная карточка. Судьи используют систему, чтобы совершать ошибки»
2018.06.26 02:08
22
Кейруш: «Девушка либо беременна, либо нет – все должно быть очевидно. То же и с ошибками судей»
2018.06.25 00:28
4
Кейруш: «Иран приехал в Россию, чтобы соревноваться с фаворитами»
2018.06.15 07:17
1
Тренер Ирана: «Отказ Nike поставлять нам экипировку – это преступление против футбола»
2018.06.12 22:15
10
Кейруш: «В России будет грандиозный чемпионат мира»
2018.06.06 22:44
6
Кейруш видит сборную России победителем чемпионата мира-2018
2018.02.28 09:44
27
Кейруш предложил дисквалифицировать Месси, пока аргентинец не докажет, что является человеком
2018.02.28 00:23
6
Тренер Ирана Кейруш: «Думаю, болельщики получили удовольствие от игры в Казани»
2017.10.10 22:24
2
Агент: «Азмуну не хватает стабильности для переезда в Европу»
2017.10.10 09:55
1
Кейруш покинул сборную Португалии из-за разногласий с Роналду
2017.10.10 07:53
2
Кейруш не считает Иран фаворитом в матче с Россией
2017.10.10 07:17
6
1
2
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