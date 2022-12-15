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    Стали известны семь кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии

    Федерация футбола Португалии ищет нового главного тренера для сборной Португалии на замену Фернанду Сантушу.

    По информации Esporte ao Minuto, в список кандидатов на пост главного тренера входят Жозе Моуринью, Руй Витория, Жорже Жезуш, Руй Жорже, Паулу Бенту, Карлуш Кейруш и Паулу Соуза.

    • Контракт сборной Португалии с Сантушем рассчитан до 2024 года.
    • Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).
    • Сантуш возглавляет сборную с 2014 года.
    • При нем команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций.

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    Источник: Esporte ao Minuto

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