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Шабаб Аль-Ахли
Паулу Соуза
Паулу Соуза
Шабаб Аль-Ахли
Португалия
30 августа 1970 (56)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Рома» рассматривает семь тренеров
2024.11.04 14:02
7
Экс-тренер сборной Польши возглавил «Салернитану»
2023.02.16 13:00
Стали известны семь кандидатов на пост главного тренера сборной Португалии
2022.12.15 15:49
«Фламенго» уволил Соузу спустя полгода после назначения. Он покинул сборную Польши за три месяца до стыков с Россией
2022.06.10 09:25
Крыховяк – об уходе Соузы из сборной Польши: «Поступок низкого уровня. Просто позор»
2022.01.28 12:23
Фото
Соуза возглавил «Фламенго»
2021.12.29 23:28
Официально: Соуза за 3 месяца до игры с Россией покинул сборную Польши. Он заплатил неустойку
2021.12.29 22:34
3
Соуза заплатил 300 тысяч и покинул сборную Польши за 3 месяца до матча с Россией (Globo Esporte)
2021.12.29 22:05
2
Сборная Польши не хочет отпускать Соузу: «Он выбрал неверный путь, начав тайные переговоры с «Фламенго»
2021.12.27 01:55
2
Соуза ушел из сборной Польши за три месяца до игры с Россией (Николо Скира)
2021.12.27 01:13
8
«Интернасьонал» ведет переговоры с тренером сборной Польши Соузой. Матч с Россией – через три месяца
2021.12.25 12:59
Тренер сборной Польши Соуза может уйти во «Фламенго» за три месяца до стыка с Россией
2021.12.20 09:41
2
Тренер Польши Соуза: «Приход Карпина в сборную России улучшил команду»
2021.11.26 23:04
1
Тренер «Бордо» Соуза может возглавить «Милан»
2020.06.08 07:58
Главный тренер «Бордо» Соуза подрался со спортивным директором
2020.01.13 16:29
1
Фото
Соуза стал новым главным тренером «Бордо»
2019.03.09 06:13
«Рома» сегодня может уволить Ди Франческо. Клуб рассматривает четыре кандидатуры на замену тренеру
2019.03.07 11:37
Экс-помощник Капелло в сборной России может возглавить «Рому»
2018.12.25 20:25
«Рома» рассматривает экс-тренера «Фиорентины» Соузу на замену Ди Франческо
2018.09.24 12:38
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» объявил об отставке Каннаваро и назначении Соузы
2017.11.06 12:48
Источник: «Милан» уволит Монтеллу, его место займет Соуза
2017.10.22 23:01
3
Соуза и Маццарри могут заменить Монтеллу в «Милане»
2017.10.03 12:39
Соуза: «Покидаю «Фиорентину» с гордостью»
2017.05.29 08:42
2
«Зенит» определился со списком кандидатов на пост главного тренера
2017.05.27 09:14
39
Арустамян: «Зениту» нужны новые лидеры»
2017.05.15 22:25
5
СМИ: «Зенит» предлагает Соузе трехлетний контракт
2017.05.09 15:25
32
Пиоли сменит «Интер» на «Фиорентину»
2017.05.06 12:21
Паулу Соуза отказался комментировать информацию о том, что он может возглавить «Зенит»
2017.04.25 19:11
8
«Зенит» может пригласить на место Луческу главного тренера «Фиорентины»
2017.04.25 08:40
21
Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза покинет клуб по окончании сезона
2017.04.20 18:30
2
1
2
3
Главные новости
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
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Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
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11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
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