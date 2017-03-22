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Паулу Соуза - материалы
Шабаб Аль-Ахли
Португалия
30 августа 1970 (56)
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В РФС признали ошибку Вилкова. Балай – одна из целей ЦСКА на лето. Дайджест событий дня
«Боруссия» нашла замену Тухелю, если тот уйдет в «Арсенал». «Монако» отказался от 110 миллионов за Мбаппе. Бутенко признал, что завысил оценку Вилкову. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
22.03.2017 21:00
10
Определились полуфинальные пары еврокубков. Соуза не возглавит «Зенит». Дайджест событий дня
Орлов усомнился в честной игре «Мордовии». «Бавария» заинтересовалась Санчесом. Неймар получил травму на тренировке «Барселоны». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
15.04.2016 21:42
5
Агаларова обвиняют в получении взяток. «Динамо» будет сотрудничать с Жорже Мендешем. Дайджест событий дня
«Зенит» присматривается к Паулу Соузе и трем игрокам из Серии А. «Спартак» намерен уволить Родионова. Дзюба подрабатывает кондуктором. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
11.04.2016 21:57
8
16-летний голкипер «Милана» и преображение «Ювентуса». Главные события 9-го тура итальянской Серии А
«Фиорентина» оказалась не готова к роли лидера, «Ювентус» наконец-то сыграл без нервов, «Милан» победил с 16-летним вратарем в основе. «Бомбардир» представляет события, которые внесут 9-ый тур Серии А в историю итальянского футбола.
26.10.2015 09:00
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Главные новости
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
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ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
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Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
Вчера, 19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
Вчера, 19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
Вчера, 19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
Вчера, 18:41
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