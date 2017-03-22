В РФС признали ошибку Вилкова. Балай – одна из целей ЦСКА на лето. Дайджест событий дня

Руни может достаться «Эвертону» бесплатно

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни покинет манкунианцев по завершении сезона и перейдет в «Эвертон». Сообщается, что «ирискам» 31-летний игрок, уже выступавший за них с 2002 по 2004 год, достанется совершенно бесплатно. Однако при этом ливерпульский клуб будет обязан платить зарплату футболисту в размере 150 тысяч фунтов в неделю.

Фанаты «Райо Вальекано» проводили Зозулю песней

Болельщики «Райо Вальекано» снова высказали свое отношение к украинскому форварду Роману Зозуле. Во время матча второго испанского дивизиона против «Овьедо» (2:0) они спели песню со словами «Зозуля сюда не вернется».

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Паулу Соуза – возможный сменщик Тухеля в «Боруссии»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза может заменить Томаса Тухеля в дортмундской «Боруссии», если тот примет предложение «Арсенала» по окончании текущего сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport. Напомним, несколько дней назад появилась информация о том, что руководство «Арсенала» предложило Тухелю возглавить команду, которую летом покинет Арсен Венгер.

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«Монако» отклонил предложение в 110 миллионов за Мбаппе

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе мог оказаться в одном из клубов английской Премьер-лиги. Известно, что французы получили предложение, в котором молодой талант оценивался в 110 миллионов евро. Но даже такое крупное предложение было отклонено. Ранее сообщалось об интересе к Мбаппе со стороны мадридского «Реала».

Китайские инвесторы могут купить «Саутгемптон» за 190 миллионов

«Саутгемптон» в ближайшее время может быть продан китайским инвесторам. Сообщается, что компания Lander Sports Development предложила 190 миллионов за покупку английского клуба. Владелица «святых» Катарина Либхерр, которая ранее отклонила предложение китайцев в размере 180 миллионов фунтов, теперь готова вести переговоры.

Панченко подписал с «Динамо» трехлетний контракт, ЦСКА получит за игрока 1,8 миллиона

Нападающий Кирилл Панченко подписал полноценный контракт с московским «Динамо». 27-летний россиянин заключил с бело-голубыми соглашение сроком на три года. Договор вступит в силу по окончании нынешнего сезона. ЦСКА получит за форварда около 1,8 миллиона евро.

В РФС признали, что Вилков ошибся, не назначив пенальти в ворота «Локомотива» за фол на Зе Луише

Контрольно-квалификационная комиссия РФС вынесла решение, что главный арбитр матча 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота железнодорожников. Об этом сообщил председатель комиссии Андрей Бутенко.

«На 23-й минуте судья Вилков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» за толчок в спину нападающего «Спартака» Зе Луиша со стороны защитника Кверквелии. Оценка инспектора матча Бутенко была завышена», – сказал сам Бутенко.

Балай может перейти из «Терека» в ЦСКА

Нападающий «Терека» Беким Балай может продолжить карьеру в ЦСКА. По информации источника, московский клуб рассматривает вариант приобретения 26-летнего албанца. Сообщается, что в услугах футболиста также заинтересованы «Рубин» и «Краснодар».

Сумма потенциальной сделки оценивается в 5 миллионов евро. Действующий контракт форварда с грозненским клубом рассчитан до лета 2019 года. В нынешнем сезоне Балай провел за «Терек» в РФПЛ 19 матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами.

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