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Уэйн Руни
Уэйн Руни
Завершил карьеру
24 октября 1985 (40), Ливерпуль
#32 | Нападающий
176 см | 71 кг
Англия
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Публикации
40-летний Руни рассказал о проблемах со слухом
18 января
Футболист сборной Турции Гюлер повторил достижение Роналду и Руни на чемпионатах Европы
2024.07.03 04:08
1
Руни рассказал, с кем из действующих футболистов хотел бы сыграть в одной команде
2024.06.26 06:21
Руни объяснил, чего не хватает сборной Англии на Евро-2024
2024.06.22 03:11
Руни уволен из «Бирмингема»
2024.01.02 14:36
5
Фото
Руни назвал худшего партнера в «Манчестер Юнайтед» – он отыграл с ним 8 лет
2023.11.09 10:01
Руни рассказал, что он изменит в «Бирмингеме»
2023.10.27 10:15
Чарльтон стал лучшим игроком в истории «МЮ» по версии FourFourTwo, Роналду — 11-й
2023.10.24 08:51
Стало известно, от какого предложения отказался Руни ради работы в «Бирмингеме»
2023.10.15 16:36
Руни утвержден на посту главного тренера «Дерби Каунти»
2021.01.15 17:15
2
Кубок Англии. «Дерби Каунти» Руни вылетел от клуба шестого дивизиона «Чорли»
2021.01.09 20:57
Фото
11-летний сын Руни поступил в академию «Манчестер Юнайтед»
2020.12.18 09:38
Express: Руни назначили и.о. главного тренера «Дерби Каунти»
2020.11.14 23:45
17-летний Беллингем вошел в тройку самых молодых дебютантов сборной Англии
2020.11.13 13:20
Гринвуд – второй по молодости автор гола «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ
2020.10.29 09:52
Только Руни забивал «Арсеналу» в АПЛ чаще, чем Варди
2020.10.26 07:40
Руни порекомендовал «Манчестер Юнайтед» купить Кейна вместо Санчо
2020.10.04 08:15
2
Отец Влашича: «Руни сказал ему: «Никола, продолжай в том же духе, и ты станешь лучшим игроком»
2020.09.07 15:44
1
Руни подтвердил, что останется в «Дерби Каунти» на следующий сезон
2020.07.02 12:39
Фото
Transfermarkt составил список самых дорогих талантов 2004-го. Сычев – в топ-20
2020.05.10 19:14
2
Руни: «Больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака в мире»
2020.04.19 15:20
2
Руни: «Внезапно у футболистов потребовали сократить зарплату. Почему вдруг мы стали козлами отпущения?»
2020.04.05 13:58
31
Кейн: «Расстроюсь, если не стану лучшим бомбардиром в истории сборной Англии»
2020.03.30 08:50
3
Руни: «В «Юнайтед» ездили на тренировки вместе с Роналду. Я завозил его в «Макдональдс», он хотел «биг мак»
2020.03.15 10:14
3
Руни: «МЮ» необходимо еще два-три года, чтобы выстроить сильную команду»
2020.03.06 10:11
2
«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед»: Руни провел шесть матчей против манчестерцев и ни разу не забил
2020.03.05 21:59
4
Александер-Арнольд отдал 50-й ассист в АПЛ. Только два игрока добивались этого в более молодом возрасте
2020.02.25 01:50
2
Чемпионшип. «Дерби Каунти» сыграл вничью с «Фулхэмом», Руни забил в 500-м матче в английских лигах
2020.02.22 00:50
Руни – в основе «Дерби Каунти» на матч с «Фулхэмом». Это его 500-я игра в английских лигах
2020.02.21 22:38
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Руни забил дебютный гол за «Дерби Каунти». Он отличился в Англии впервые за 771 день
2020.01.29 01:36
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