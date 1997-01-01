Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Руни: «МЮ» необходимо еще два-три года, чтобы выстроить сильную команду»

    Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился мнением о том, как «Манчестер Юнайтед» вновь стать сильнейшим клубом Англии.

    «Мне кажется, что «МЮ» необходимо еще два или три года, чтобы выстроить сильную команду. Они должны сделать несколько приобретений, а также избавиться от некоторых игроков.

    Быстро это не делается. В клубе уже пытались провернуть это это с ван Гаалом и Моуринью. Если вы посмотрите на «Ливерпуль» и на то, что они сделали, а также на «Манчестер Сити», нельзя пойти и купить команду, чтобы бросить им вызов. Клубы строились постепенно. «МЮ» не нужно спешить, им необходимо попытаться создать команду, которая сможет бросить вызов этим двум.

    Болельщикам «Манчестер Юнайтед» нужно быть немного терпеливым к происходящему», – заявил Руни.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75050
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru