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  • Руни: «МЮ» необходимо еще два-три года, чтобы выстроить сильную команду»

Руни: «МЮ» необходимо еще два-три года, чтобы выстроить сильную команду»

6 марта 2020, 10:11
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Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни поделился мнением о том, как «Манчестер Юнайтед» вновь стать сильнейшим клубом Англии.

«Мне кажется, что «МЮ» необходимо еще два или три года, чтобы выстроить сильную команду. Они должны сделать несколько приобретений, а также избавиться от некоторых игроков.

Быстро это не делается. В клубе уже пытались провернуть это это с ван Гаалом и Моуринью. Если вы посмотрите на «Ливерпуль» и на то, что они сделали, а также на «Манчестер Сити», нельзя пойти и купить команду, чтобы бросить им вызов. Клубы строились постепенно. «МЮ» не нужно спешить, им необходимо попытаться создать команду, которая сможет бросить вызов этим двум.

Болельщикам «Манчестер Юнайтед» нужно быть немного терпеливым к происходящему», – заявил Руни.

Источник: Goal
Англия. Кубок Дерби Каунти Манчестер Юнайтед Руни Уэйн
Комментарии (2)
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Cules2013
1583498638
Не года нужны, а топ-тренер и правильные трансферы, как вот Фернандеш.
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miki17
1583513410
Тренер есть, нужно время и у сульшера все получится.
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